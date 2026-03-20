FOTO: Konkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2025 balvas pasniegtas
Konkursu Latvijas Būvniecības Gada balva 2025 un Latvijas Gada inženieris būvniecībā galā ceremonija notika 2026.gada 17. martā, pulcējot atzītākos nozares speciālistus, valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmējus, attīstītājus, arhitektus, dizainerus.
Konkursam Latvijas Būvniecības Gada balvai 2025 tika pieteikti 130 objekti no visas Latvijas.
Ceremonijā piedalījās un godalgu ieguvējus sveica konkursa žūrijas dalībnieki, organizatori Gunita Jansone un Agrita Lūse, Igaunijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Ēriks Marmei, LNB padomnieks arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos Jānis Dripe, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, Rīgas domes deputāts Ainārs Šlesers, Būvniecības Valsts kontroles biroja direktore Baiba Vītoliņa, Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas nodaļas vadītāja Anna Ancāne
Ar Grand Prix tika atzīmēti divi nozīmīgi objekti.
Viena no Grand Prix balvām tika piešķirta Jēkabpils aizsargdambja pārbūvei (Pasūtītājs Jēkabpils novada pašvaldība. Projektētājs MELIORPROJEKTS, arhitekte Laura Lāce, ainavu arhitekte Sintija Neparte. Būvnieks Jēkabpils PMK. Būvuzraugs Firma L4.).
Otra Grand Prix balva aizceļoja uz Ogres novadu, atzīmējot Taurupes muižas klēts saturiski un funkcionāli piesātināto atjaunošanu un pārbūvi (Pasūtītājs Ogres novada pašvaldība. Projektētājs Arhitektu birojs LOFT).
Īpaša balva Par patriotisma veicināšanu tika pasniegta Ogres novada bijušajam mēram Egīlam Helmanim, uzsverot ieguldījumu novada attīstībā, īstenojot vairākus objektus – koka konstrukciju bibliotēkas ēku, kuru joprojām aplūkot brauc speciālisti no Latvijas un ārzemēm, Brīvības laukuma izbūvi un Ogres ģimnāzijas tapšanu, kur liela daļa skolnieku dēļ modernā aprīkojuma brauc mācīties arī no Rīgas.
Fasādes
1.vieta
Šķūņu iela 12, Rīga. Pasūtītājs RR Investīcijas. Projektētājs ALTA GRUPA. Būvnieks Fasāde Pro. Būvuzraugs MarKons.
2.vieta
Brīvības iela 64, Rīga. Pasūtītājs Brīvības 64. Projektētājs ADO Birojs. Būvnieks OPTION 1. Būvuzraugs INGENIA.
3.vieta
Ģertrūdes iela 34, Rīga. Pasūtītājs Ģertrūdes 34. Projektētājs Arhslice. Būvnieks Fasāde PRO. Būvuzraudzība JV Projekts.
Atzinība
- Grēcinieku iela 11, Rīga. Pasūtītājs GRĒCINIEKU 11. Projektētājs Arhitektes Ināras Caunītes birojs. Būvnieks Berga fasādes. Būvuzraugs Forma 2.
- Jura Alunāna iela 6, Rīga. Pasūtītājs biedrība Jura Alunāna iela 6. Projektētājs T22. Būvnieks D-LUKS BŪVE. Būvuzraudzība ADBS.
- Avotu iela 9, Rīga. Pasūtītājs Andris Pilvers. Projektētājs ArchANNADIStudio. Būvnieks SN BŪVGRUPA. Būvuzraugs Raimonds Eizenšmits.
- Jēkabpils autoosta. Pasūtītājs Jēkabpils autobusu parks. Projektētājs Arhilacis. Būvnieks Ošukalns celtniecība. Būvuzraugs Preiļu celtnieks.
Inženierbūve pārbūve
1.vieta
Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve Jūrmalā. Pasūtītājs Jūrmalas valstspilsētas administrācija. Projektētājs 3C. Būvnieks PA RTBB biedri (Rīgas tilti, Baltijas Būve). Būvuzraugs Firma L4.
2.vieta
Autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums pārbūve. Pasūtītājs VSIA Latvijas Valsts ceļi, Siguldas novada pašvaldība. Projektētājs Projekts 3. Būvnieks Vianova. Būvuzraugs ACM Projekts.
3.vieta
Autoceļa V1011 Pārslas – Misa – Šarlotes posmu pārbūve. Pasūtītājs VSIA Latvijas Valsts ceļi. Projektētājs VERTEX PROJEKTI. Būvnieks Vianova. Būvuzraugs Būvju profesionālā uzraudzība.
Jauna dzīvojamā ēka
1.vieta
Jauns daudzdzīvokļu projekts MUUNA, Gaujas iela 5C, Mārupe. Pasūtītājs ANGERN. Projektētājs RUUME. Būvnieks ANGERN BAU. Būvuzraugs KKM projekts.
2.vieta
Jauna dzīvokļu ēka Ceriņu iela 8, Bauska. Pasūtītājs KIK Real Estate Bauska. Projektētājs Neoprojekts. Būvnieks MONUM. Būvuzraugs CIA PM.
2.vieta
Jauns dzīvojamo ēku komplekss Domesnes Rezidence Kolkasraga iela 12, Rīga. Pasūtītājs Tepat Grupa, Projekts C. Projektētājs Palast Architekts. Būvnieks Hovers.
3.vieta
Jauns dzīvojamais komplekss Parka kvartāls Mazā Stērstu iela 4, 6, 8, Bauskas 97. Pasūtītājs Bauskas SIA, attīstītājs Invego. Projektētājs Tectum. Būvnieks Mapri Būve. Būvuzraugs BCS Consulting.
Atzinība
Jauns daudzdzīvokļu projekts Jūrmalas gatvē, Rīgā. Pasūtītājs Hepsor JG. Projektētājs MARK ARHITEKTI. Būvnieks Mitt&Perlebach. Būvuzraugs Būvkontrole.
Jauna inženierbūve
1.vieta
Valmieras industriālais parks. Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldība. Projektētājs KVITES. Būvnieks PA VIP ACB&R (A.C.B. un ACBR). Būvuzraugs RS Būvnieks.
2.vieta
Gaujas tilts posmā Drustu stacija – Zosēni. Pasūtītājs VSIA Latvijas Valsts ceļi. Projektētājs Projekts 3. Būvnieks BALTIJAS BŪVE. Būvuzraugs Firma L4.
3.vieta
Strauta iela Valmierā. Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldība. Projektētājs Ceļu komforts. Būvnieks Limbažu ceļi. Būvuzraugs RS Būvnieks.
Atzinība
- Pedeles tilta un Pedeles upes ceļš Valkas novadā, Ērģemes pagastā. Pasūtītājs Latvijas valsts meži. Projektētājs VERTEX PROJEKTI. Būvnieks Pamatceļš. Būvuzraugs TV2.
- Katastrofu pārvaldības centri Latvijā. Pasūtītājs Nodrošinājuma valsts aģentūra. Projektētājs Būvdizains. Būvnieks PA KUUM & PC (KUUM un Pillar Contractor). Būvuzraugs P.M.G.
Jauna sabiedriska ēka
1.vieta
Jauna biroju ēka SATEKLES BIZNESA CENTRS Rīgā. Pasūtītājs SATEKLES BIZNESA CENTRS. Projektētājs PS SN&L (Sarma&Norde Arhitekti un Lauder Architects). Būvnieks BUKOTEKS. Būvuzraugs Forma 2.
1.vieta
Jauna biroju ēka Antonijas ielā 17, 21, Rīgā. Pasūtītājs Vastint Latvia. Projektētājs OUTOFBOX. Būvnieks CONSIUS. Būvuzraugs BLV ADVISORY GROUP.
2.vieta
Jauns atpūtas centrs un jahtklubs ExPorto. Pasūtītājs ExPorto. Projektētājs ARHIS ARHITEKTI. Būvnieks PS P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA. Būvuzraugs RS Property.
3.vieta
Jauna biroju ēka Kr. Barona ielā 30 A, Rīga. Pasūtītājs K47. Projektētājs OUTOFBOX. Būvnieks 3A. Būvuzraugs Būves un būvsistēmas.
Atzinība
- Jauns TN Kurši būvmateriālu veikals Brīvības gatve 301, Rīga. Pasūtītājs Sandis Jermuts. Projektētājs Valeinis un Stepe. Būvnieks AIMASA. Būvuzraugs Būves un būvsistēmas.
- MIKC NVM Jaņa Rozentāla mākslas skola Slokas iela 52A. Pasūtītājs Mākslu izglītības kompetences centrs Nacionālā Mākslu vidusskola. Projektētājs DUAL arhitekti. Būvnieks Reaton. Būvuzraugs Akorda.
Koka būve
1.vieta
Latvijas Finieris saimniecība Zābaki. Pasūtītājs Latvijas Finieris. Projektētājs MARK Arhitekti. Būvnieks UPB nams. Būvuzraugs CMB Technical Supervision.
2.vieta
Birojs ar veikalu un noliktavu Reinvaldu iela, Rīga. Pasūtītājs TZMO Latvija. Projektētājs Projektu birojs Grietēns un Kagainis. Būvnieks 3A. Būvuzraudzība Raivis Ozoliņš.
3.vieta
ZTC biroja ēka Meža ielā 22, Valgundes pagastā. Pasūtītājs un būvnieks Zemgales Tehnoloģiskais centrs. Projektētājs Oskars Salputra.
3.vieta
Jauna daudzdzīvokļu īres māja Ganību ielā 24, Jelgava. Pasūtītājs Jelgavas Īres Nami. Projektētājs ARVOL. Būvnieks Ropex Building Construction. Būvuzraugs RUPO.
Pārbūve
1.vieta
Carillon Aparthotel Pils 13, Rīgā. Pasūtītājs Carillon Aparthotel. Projektētājs Vilnis Mičulis. Būvnieks Pillar Contractor. Būvuzraugs BLV ADVISORY GROUP.
2.vieta
Biroju ēka Pils ielā 8/10 Rīgā. Pasūtītājs Igaunijas republikas Ārlietu ministrija. Projektētājs Jevģēnijs Ļeonovs. Būvnieks AIDACO GROUP. Būvuzraugs BLV Advisory Group.
2.vieta
AUTOBRAVA salons K.Ulmaņa gatve 96, Rīga. Pasūtītājs SMALAT. Projektētājs M.A.DESIGN. Būvnieks AIMASA. Būvuzraugs Forma 2.
3.vieta
Ēkas pārbūve par t/c. Pasūtītājs MĀRKSMENS. Projektētājs Juris Lipsnis. Būvnieks EKOTEH BŪVE. Būvuzraugs BLV ADVISORY GROUP.
Atzinība par pieteikumu, kas tika iesniegts pirmais
- Torņa nams Torņa iela 6, Kuldīga. Pasūtītājs LINDE INVEST. Projektētājs ROBERTA RIEKSTIŅA BIROJS. Būvnieks LINDE BŪVE. Būvuzraudzība ARADO.
Atzinības
- Saunas pagasta pārvaldes ēka Brīvības ielā 9, Prīkuļos. Pasūtītājs Preiļu novada pašvaldība. Projektētājs Laimdota Abdullajeva. Būvnieks VANPRO. Būvuzraugs Wars+.
- 18.Pārbūve. Rīgas pašvaldības policijas vienotās vadības centrs Lēdurgas iela 26, Rīga. Pasūtītājs Rīgas pašvaldības Īpašuma departaments. Projektētājs Palast Architekts BCP. Būvnieks Baltic Construction Company. Būvuzraugs PROKRIAL.
- BRIKUMI – privāta svinību vieta. Pasūtītājs BRIKUMI. Projektētājs ARHITEKTU BIROJS VECUMNIEKS&BĒRZIŅI, JR ELEMENTS. Būvnieks Jānis un Krista Bremmeri.
Ražotne, industriāla būve
1.vieta
Delska datu centrs EU North Riga LV DC1 Čuibes ielā 17, Rīgā. Pasūtītājs DELSKA Latvija. Projektētājs Firma L4. Būvnieks LVS Building. Būvuzraugs Firma L4.
2.vieta
GEMOSS noliktavas ēkas jaunbūve Mūkusalas iela 75A, Rīga. Pasūtītājs GEMOSS. Projektētājs LAYOUT17. Būvnieks AIMASA. Būvuzraugs Firma L4.
3.vieta
Gaisa kravu apstrādes centrs Baltic Cargo HUB Mazās Gramzdas iela 9B, Mārupes novads. Pasūtītājs AS AIR BALTIC CORPORATION. Projektētājs OZOLA&BULA. Būvnieks UPB Nams. Būvuzraugs BLV ADVISORY GROUP.
3.vieta
Baltic Dairy Board Siera ražotne Stacijas iela 1, Bauska. Pasūtītājs Baltic Dairy Board. Projektētājs NEOPROJEKTS. Būvnieks Mapri Būve. Būvuzraugs Ogley.
Restaurācija
1.vieta
Tiltiņu pārbūve un restaurācija Ķemeru nacionālajā parkā Tūristu ielā 17, Jūrmalā. Pasūtītājs Jūrmalas valstspilsētas administrācija. Projektētājs Livland Group. Būvnieks JM 15. Būvuzraugs Jurēvičš un partneri.
2.vieta
Fasāžu restaurācija Roņsalas iela 1, Rīga. Pasūtītājs Elerons SM. Projektētājs ALTA GRUPA. Būvnieks FaberLat.
Atzinība
- Daugavpils Jaunbūves Pirmās Vecticībnieku draudzes baznīcas durvis. Pasūtītājs – Vecticībnieku draudze. Projektētājs Ludmila Kļešņina. Restaurācijas darbu veicējs Preiļu celtnieks.
- Fasādes restaurācija Tirgoņu iela 23, Liepāja. Pasūtītājs Oļegs Stankēvičs, Tatjana Stankēviča. Projektētājs Ivars Šmits. Būvnieks ML Būve. Būvuzraugs Laimonis Dimants.
- Vārti un tiltiņš ar dekoratīvām skulptūrām Elejas muižas parkā. Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība. Darbu veicējs Birkens. Būvuzraudzība AIG.
Teritorijas labiekārtojums
1.vieta
Teritorijas labiekārtojums kvartālā starp Striķu, Rīgas un Lielo ielu Saldū. Pasūtītājs Saldus novada pašvaldība. Projektētājs Agris Padēlis – Līns. Būvnieks Gate L. Būvuzraugs RS Būvnieks.
2.vieta
Mūkusalas promenādes pārbūve. Pasūtītājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments. Projektētājs BM-projekts. Būvnieks TILTS. Būvuzraugs Geo Consultants.
3.vieta
Aktīvā atpūtas velo parka izbūve Ventspilī Reņķa dārzā. Pasūtītājs Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde Ventspils Komunālā pārvalde. Projektētājs We Build Parks. Būvnieks VIA. Būvuzraugs Firma l4.
3.vieta
Mobilitātes uzlabošana kāpu zonā Saulkrastos. Pasūtītājs Saulkrastu novada pašvaldība. Projektētājs ReālProjekts. Būvnieks GP Holding. Būvuzraugs Somnair.
Konkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2025 balvas pasniegtas
Balva par iedvesmojošu parku kultūras attīstību
Uzvaras parka labiekārtošanas darbi II kārta. Pasūtītājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments. Projektētājs ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE. Būvnieks AIDACO CONSTRUCTION. Būvuzraugs RDĪD.
Konkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2025 pieteikumu profils
Ar apjomu izceļas kritiskās infrastruktūras būves – tie ir katastrofu pārvaldības centri dažādos Latvijas rajonos, Liepājas jaunais cietums, Policijas vienotās vadības centrs Rīgā, Jēkabpils dambja pārbūve, robežjoslas Latvija–Baltkrievija infrastruktūra, atjaunoti tilti dažādos Latvijas rajonos, pelnījis ievērību ir jaunais Dzintaru dzelzceļa pārvads, kā arī atjaunotā Mūkusalas promenāde ar komplicētiem inženierrisinājumiem peldošajos pontonos un krasta stiprinājumos, industriālie parki ar pilnībā nokomplektētu infrastruktūru investoru piesaistīšanai lielākajās Latvijas pilsētās.
Spožs sniegums vērojams jaunu sabiedrisko ēku un dzīvojamo ēku segmentā. Daži no tiem: Satekles Biznesa Centrs, jaunas biroju ēkas Antonijas ielā, arhitektoniski iespaidīgais jaunais dzīvojamo namu komplekss MUUNA, jauni zemas īres mājokļi rajonos, komercuzņēmumu piedāvāti jaunie mājokļi.
Fasāžu atjaunošana ar pašvaldības līdzfinansējumu visaktīvāk norit tieši Rīgā, un kā izteiksmīgākā noteikti izceļama krāšņā fasāde Šķūņu ielā.
Koka būvju nominācijā jāatzīmē Latvijas Finiera kokaudzētava Zābaki Krimuldas pagastā un izteiksmīgā koka arhitektūras biroja un noliktavas ēka uzņēmumam TZMO Latvija. Pārbūvju nominācijā jāpiemin sarežģītais un rūpīgi pārbūvētais ēku komplekss Vecrīgā, kur tagad izveidota apartamentu viesnīca Carillon Aparthotel.
Daudz jauku un iedvesmojošu piemēru ir nominācijā Teritorijas labiekārtojums, sākot ar Uzvaras parka otro kārtu un noslēdzot ar nelieliem, bet ļoti vajadzīgiem rotaļu laukumiem.
Pieteikumus iesnieguši uzņēmumi ar bagātu pieredzi, piemēram, MONUM, AIDACO GROUP, Fasāde PRO, PRO DEV, ArchANNADIStudio, Mapri Būve, Firma L4, Baltijas būve, SMA, Projekts 3, Kaamos Construction, Hepsor, YIT, Bonava Latvija, ANGERN BAU, Tectum, Palast Architekts, Tepat Grupa, P.M.G., Pillar Contractor, OUTOFBOX, AIMASA, OZOLA&BULA, Mindaro, uzņēmumu grupa A.C.B., ML Būve, ARHIS ARHITEKTI, 3A un citi.
Konkursam Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2025 pieteikti vairāk nekā 40 speciālisti, tos nominējuši būvniecības, projektēšanas un būvuzraudzības uzņēmumi, piemēram, Firma L4, MONUM, Pillar Contractor, ACBR, Kaamos Construction, Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, AIMASA, P.M.G. un citi.
Būvdarbu vadītājs
1.vieta
Raimonds Radliško, LEC Construction International GmbH
2.vieta
Jānis Vainovskis, LVS Building
3.vieta
Oļegs Plotko, MONUM
Atzinība
Dainis Korlašs, Pillar Contractor
Sergejs Komarovs, Nordes Būve
Artis Šmits, Mapri Būve
Jānis Ramutis, MONUM
Rolands Čakšs, MONUM
Ervīns Priede MONUM
Arnis Arkliņš, MONUM
Rojs Rogovskis, Kaamos Construction
Dāvis Briedis, ACBR
Inženieris Projektētājs
1.vieta
Kristīne Ozoliņa, Firma L4
2.vieta
Aleksandrs Zaborovskis, Citrus Solution
3.vieta
Mārtiņš Rusiņš, Firma L4
Atzinība
Dainis Broks, Layout 17
Jaunais speciālists
1.vieta
Artis Bivbāns, Pillar Contractor
2.vieta
Jānis Roķis, ACBR
3.vieta
Alvis Vēmanis, Rīgas tilti
Atzinība
Rainers Ragainis, Kaamos Construction
Projektu vadītājs
1.vieta
Ģirts Auziņš, AIMASA
2.vieta
Imants Brants, P.M.G.
3.vieta
Lauris Spiģers, RD ĀMD
Atzinība
Dmitrijs Anisko, LEC Construction International GmbH
Dmitrijs Muhins, LNK Industries
Kaspars Jurēvics, Pillar Contractor
Maksims Šaveļs, Pillar Contractor
Māris Feldmanis, Firma L4
Inga Rubene, Ošukalns celtniecība
Ieva Petruse, VNĪ
Lelde Bloma, VNĪ
Edijs Raicevs, RD ĀMD
Kaspars Brencis, MONUM
Aleksandra Kalviša, MONUM
Reinis Goldšmits, ProDev
Armands Rocis, SMA
Edijs Irklis, SMA
Jānis Ziediņš, Kaamos Construction
Par konkursu Latvijas Būvniecības Gada balva un Latvijas Gada inženieris būvniecībā.
Konkursa Latvijas Būvniecības Gada balva 2025 žūrija: Gunita Jansone, žūrijas vadītāja, Agrita Lūse, publiciste, Sandris Celmiņš, BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, būvspeciālists, būveksperts, būvinspektors, Anna Vasiļjeva, arhitekte, ArchANNADIStudio vadītāja, Ināra Appena, NKMP speciāliste, publiciste, Kristaps Ceplis, biedrības Zaļās mājas vadītājs, Daina Bruža, būvinženiere, Firma L4 būvuzraugs, Anita Grase, dizainere, Ainārs Leitēns, Nord X vadītājs, būvinženieris, Līga Platais, arhitekte, Kirils Loškarjovs, inženierbūvju speciālists, Ints Pujāts, arhitekts, Ronalds Lūsis, Rīgas doma atjaunošanas vadītājs, Juris Pavlovs, restaurators, Konstantīns Koldiševs, mikroklimata speciālists, Uldis Balodis, arhitekts, Gundars Vērpe, arhitekts.
Konkursu jau 12. gadu organizē biedrība Building Design and Construction Council (Gunita Jansone, Agrita Lūse), sadarbības partneri ir Būvniecības valsts kontroles birojs, biedrība Zaļās mājas, Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde.
Konkursu Latvijas Būvniecības Gada balva 2025 atbalsta Rothoblaas, Brikers, Storent, Evopipes, Geberit, XPENG, Vivacolor, izdevums APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS.
Konkursa Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2025 žūrija: Gunita Jansone, žūrijas vadītāja, Agrita Lūse, publiciste, Gunārs Valinks, Firma L4 vadītājs, inženierkonsultants, Gintars Dardets, būvinženieris, Ainārs Leitēns, Nord X vadītājs, būvinženieris, Sandris Celmiņš, BVKB Būvniecības kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs, būvspeciālists, būveksperts, būvinspektors, Guntars Vempers, Inženierijas vadītājs, enerģētikas jomas zinātņu doktors, Dmitrijs Soldatenko, būvinženieris, Mārtiņš Liepiņš, Ceļuprojekts vadītājs, būvinženieris.
Konkursu Latvijas Gada inženieris būvniecībā 2025 atbalsta AUTOBRAVA Motors, Industry Service Partner, TECE Latvia, izdevums APSKATS ARHITEKTŪRA BŪVNIECĪBA DIZAINS.