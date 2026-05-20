Kannās pirmizrādi piedzīvojusi Rīgā uzņemtā filma "Mīnotaurs"
Kannu kinofestivālā otrdien aizvadīta emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjaginceva filmas "Mīnotaurs" pirmizrāde, kas uzņemta Rīgā.
"Mīnotaurs" ir viena no Kannu pamatprogrammas filmām, kas pretendē uz festivāla galveno balvu - Zelta palmas zaru. Skatītāju ovācijas pēc filmas turpinājās aptuveni desmit minūtes.
— elasticafilms (@ElasticaFilms) May 19, 2026
Zvjagincevs sacīja, ka ir pateicīgs "mūsu pastāvīgajai grupai, kas bija izkaisīta kā lauskas pa visu pasauli", kā arī producentiem "Francijā, Vācijā, Latvijā, kas padarīja iespējamu filmu krievu valodā". "Mēs esam laimīgi, ka atkal varam darīt savu darbu," pauda režisors.
Kritiķi norāda, ka filmu var interpretēt kā pretkara vēstījumu.
Filmas darbība norisinās Krievijā 2022. gada rudenī, un sižeta centrā ir kāda uzņēmuma direktors, kam cita starpā jāsaskaņo mobilizācijai paredzēto darbinieku saraksti. Filmā lomas ir Irisai Ļebedevai, Dmitrijam Mazurovam, Varvarai Šmikovai un Jurim Žagaram.
Zvjaginceva iepriekšējā filma "Loveless" ("Nemīlestība") uz ekrāniem iznāca 2017. gadā. Vairāki Zvjaginceva iepriekšējie darbi godalgoti Kannu un Venēcijas kinofestivālos, filma "Leviatāns" 2015. gadā saņēma "Zelta globusu" kā labākā filma svešvalodā.
Uz Zelta palmas zaru šogad pretendē 21 filma. Līdzās Zvjaginceva lentei pretendentu vidū ir arī Pedro Almodovara "Bitter Christmas", Pāvela Pavlikovska "Fatherland" un Asgara Farhadi "Parallel Tales". Festivāls noslēgsies 23. maijā. Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Un Certain Regard" ("Īpašais skatiens") iekļauta latviešu režisora Viestura Kairiša filma "Uļa".