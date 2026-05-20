"Riga" jau ceturto reizi pēc kārtas triumfē Latvijas telpu futbola čempionātā
"Riga" komanda trešdien savā laukumā ceturto sezonu pēc kārtas uzvarēja "Optibet" telpu futbola virslīgā, finālsērijas mačā ar 9:2 (5:1) pārspējot "Beitar" vienību, un ar 3-0 uzvarot sērijā.
Uzvarētāju labā trīs vārtus guva Vlads Rimkus, pa vieniem - Viktors Kuļepovs, Anhels Klaudino, Andžejs Mickēvičs, Daniels Silva, Žonata Silva, bet savos vārtos bumbu raidīja viesu spēlētājs Toms Grīslis. Pretiniekiem vārtus guva Dmitrijs Kuzmins un Maksims Molčanovs. Iepriekšējās sērijas spēlēs čempioni bija uzvarējuši ar 5:2 un 7:1.
Cīņā par bronzas medaļām sērijas līdz divām uzvarām pirmajā mačā "Nikers" Kuldīgā ar 2:3 piekāpās "Nīca"/"OtankiMill" komandai. Otrā spēle sērijā notiks sestdien Nīcā. Iepriekšējā sezonā finālsērijā "Riga" 4-2 pieveica RFS.
Ceturtdaļfinālā "Riga" divās spēlēs pieveica "Salaspils FA" un "Nīca"/"OtankiMill" - "Daugavpili", bet sērijā ar 2-1 "Beitar" pieveica "Futbola Parks Academy" un "Nikers" - "Salaspili". Pusfinālā "Riga" ar 10:2 un 12:1 sagrāva "Nīca"/"OtankiMill", "Beitar" ar 3:5, 6:0, 5:2 pieveica "Nikers" komandu. Iepriekšējā sezonā finālsērijā "Riga" 4-2 pieveica RFS.