Leipcigas grāmatu tirdziņā notiks deviņi Latvijas literatūras pasākumi
No 19. līdz 22. martam Vācijas pilsētā Leipcigā norisināsies grāmatu tirdziņš, kurā Latvija tiks pārstāvēta ar nacionālo stendu un plašu pasākumu programmu.
Gaidāmajos pasākumos piedalīsies latviešu autori Laura Vinogradova, Rasa Bugavičute-Pēce, Svens Kuzmins un Andris Kalnozols, kā arī tulkotāji Brita Ringere, Lile Reifa un Svens Oto. Minētie rakstnieki dalībai pasākumos tirgū izvēlēti saistībā ar to, ka pērn vācu valodā tulkoti viņu darbi.
Aizvadītajā gadā Vācijā izdots Lauras Vinogradovas romāns “Vārnas”, Andra Kalnozola “Kalendārs mani sauc” un Rasas Bugavičutes-Pēces “Puika, kurš redzēja tumsā”, bet Svena Kuzmina “Brīvībene” Vācijā iznākusi šī gada sākumā. Kopumā 2025. gadā Vācijā iznākuši seši Latvijas literatūras darbi – bez jau minētajiem arī Viļa Kasima “Lizergīnblūzs”, Daces Vīgantes “Ledus okeāns” un Olitas Tidomanes bērnu grāmata “Trīs runči un viņu cilvēks”.
“Liels prieks, ka ieguldītais darbs nes augļus, un Vācijā katru gadu turpina iznākt arvien jauni Latvijas literatūras darbi, kā arī autoriem ir iespēja satikties ar saviem vācu lasītājiem, ko apliecina arī bagātīgā pasākumu programma Leipcigā,” pastāstīja platformas “Latvian Literature” vadītāja Inga Bodnarjuka-Mrazauskas.
Gan Leipcigas grāmatu tirgū, gan ārpus tā norisināsies veseli deviņi Latvijas literatūras pasākumi – 19. martā tirgū plkst. 16.30 notiks tikšanās ar Lauru Vinogradovu. 20. marta rītā Andris Kalnozols tiksies ar jauniešu auditoriju Leipcigas pilsētas ģimnāzijā, kā arī plkst. 13.00 viņš kopā ar rakstnieku Svenu Kuzminu piedalīsies diskusijā Leipcigas tirgū. Vakarā plkst. 19.00 abiem autoriem paredzēts lasījums “die naTO” telpās, kurās latviešu literatūras pasākumi norisinās jau ceturto gadu. 21. martā plkst. 16.00 tirgū norisināsies diskusija ar Rasu Bugavičuti-Pēci, bet 22. martā plkst. 10.00 – viņas vadīta darbnīca bērniem. 22. martā Bugavičutei-Pēcei paredzēti vēl divi pasākumi Leipcigas grāmatu tirgū – plkst. 13.00 grāmatas lasījums un plkst. 14.30 – darbnīca bērniem.
Pēc grāmatu tirgus autori turpinās savu grāmatu popularizēšanas tūri Vācijā, dodoties uz Berlīni un Hamburgu. 23. martā notiks Andra Kalnozola un Svena Kuzmina lasījums Berlīnē, bet 26. martā Andris Kalnozols un Rasa Bugavičute-Pēce uzstāsies ar lasījumu Hamburgā.
Latviju nacionālajā stendā (stenda numurs D305, halle nr. 4) pārstāvēs platformas “Latvian Literature” darbinieki, kā arī literārie aģenti Žanete Vēvere-Paskvalīni un Džeids Vils. Nacionālais stends Leipcigā joprojām ir veidots Latvijas literatūras eksporta kampaņas #iamintrovert noskaņās ar Reiņa Pētersona ilustrācijam, bet dizainu izstrādājis Jānis Mercs.