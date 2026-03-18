Zemkopības ministrs rosina ES aizliegt suņu un kaķu komerciālu ievešanu no Krievijas un Baltkrievijas
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) nosūtījis vēstuli Eiropas Savienības (ES) veselības un dzīvnieku labturības komisāram Olivēram Vārheji, aicinot apsvērt vismaz pagaidu aizliegumu suņu un kaķu komerciālai ievešanai ES no Krievijas un Baltkrievijas, informēja Zemkopības ministrijā (ZM).
Ministrijā norāda, ka šāds aicinājums izteikts pēc tam, kad februārī Vācijā konstatēts trakumsērgas gadījums sunim, kurš ES ievests no Krievijas. Suns ievests caur Latvijas robežkontroles punktu.
ZM arī min, lai gan dzīvnieki Latvijā tika ievesti ar pavaddokumentiem, kas apliecināja atbilstību ES prasībām, Latvijas kompetento institūciju veiktie laboratoriskie trakumsērgas antivielu titra testi 20% gadījumu uzrādīja neatbilstošus rezultātus.
Ministrijā skaidro, ka tas rada nopietnas bažas par dokumentu uzticamību un dzīvnieku veselības kontroles efektivitāti izcelsmes valstīs, kā arī palielina trakumsērgas ievešanas risku ES.
ZM ir pamatotas bažas, ka Krievijā un Baltkrievijā notiek šo dokumentu sistemātiska viltošana.
"ES ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus trakumsērgas apkarošanā, un daudzas dalībvalstis ir sasniegušas un uztur no trakumsērgas brīvas valsts statusu, tai skaitā Latvija," uzsver Krauze, piebilstot, ka nedrīkst pieļaut, ka nelikumību un nepietiekamas kontroles Krievijā un Baltkrievijā dēļ šie slimības apkarošanas pasākumi tiek apdraudēti.
Ministrs akcentē, ka gadījumos, kad pastāv šaubas par dzīvnieku veselības dokumentu uzticamību un vakcinācijas efektivitāti, ES ir jārīkojas ātri un izlēmīgi, savukārt neizlēmīga rīcība var smagi ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību un pat dzīvību.
Krauze skaidro, ka pagaidu aizliegums komerciālai suņu un kaķu ievešanai no Krievijas un Baltkrievijas būtu svarīgs piesardzības solis, lai pasargātu gan dzīvnieku, gan sabiedrības veselību visā ES.
Vienlaikus ministrs aicina sasaukt ES dalībvalstu veterināro ekspertu sanāksmi, lai izvērtētu pašreizējo situāciju un vienotos par efektīvākajiem pasākumiem trakumsērgas izplatīšanās riska mazināšanai ES.
Jau ziņots, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) februārī aicināja Latvijas iedzīvotājus neiegādāties suņus, kaķus un mājas seskus Krievijā un Baltkrievijā pēc tam, kad Vācijā tika apstiprināta trakumsērga sunim, kurš ES no Krievijas ievests caur Latvijas robežkontroles punktu.
Dzīvnieku sūtījumam bija visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp trakumsērgas antivielu titrēšanas tests, kas apliecina trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti.