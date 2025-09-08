"Vaivaros" atklātas rekonstruētās telpas
Nacionālajā rehabilitācijas centrā (NRC) "Vaivari" atklātas spinālo pacientu rehabilitācijas un neirorehabilitācijas nodaļas atjaunotās telpas.
FOTO: Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” rekonstruētas telpas 1920 m² platībā
Pirmdien, 8.septembrī, Nacionālajā rehabilitācijas centrā (NRC) "Vaivari" atklātas spinālo pacientu rehabilitācijas un neirorehabilitācijas nodaļas atjaunotās telpas.
Telpas radītas, lai ilgtermiņā uzlabotu gan aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, gan personāla labbūtību. Atjaunotas telpas 1920 m² platībā, uzlabota drošība un aprūpes nepārtrauktība pacientiem ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem.
“Mūsu pacientiem pēc muguras smadzeņu bojājumiem un citiem smagiem neiroloģiskiem stāvokļiem vide nav tikai fons, tā ir daļa no ārstēšanās procesa. Ir izšķiroši, lai telpās var pārvietoties droši, lai personāls sasniedz pacientu nekavējoties, lai aprīkojums strādā nevainojami. Balstāmies Pasaules Veselības organizācijas atziņās: lai paātrinātu pacienta rehabilitācijas mērķu sasniegšanu, rehabilitācijai jābūt centrētai uz cilvēku, savlaicīgi uzsāktai un koordinētai. Pateicamies Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Veselības ministrijas Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļai par atbalstu un profesionālu sadarbību šī projekta īstenošanā, lai varētu mūsu pacientiem dot vēl vairāk patstāvības un drošības,” norāda Renārs Putniņš, NRC “Vaivari” valdes loceklis.
Spinālo pacientu nodaļa gadā var uzņemt līdz 300 pacientiem, savukārt neirorehabilitācijas nodaļā — teju 1 000. Tajā ārstējas cilvēki ar smagu neiroloģisku saslimšanu izraisītiem funkcionēšanas traucējumiem, tostarp pēc insulta un galvas smadzeņu traumām. Lai pacienta ceļš būtu vienmērīgāks un ātrāks, ir pārplānots telpu tīkls: paplašinātas pārvietošanās trajektorijas, pielāgotas palātas un higiēnas telpas pacientiem ar mobilitātes traucējumiem.
“Medicīniskā rehabilitācija nav tikai ārstniecības process – tā ir pacietības, izturības un uzticēšanās ceļš, ko pacients iet kopā ar profesionāļu komandu. Nereti pacienti pie mums pavada vairākas nedēļas, un šis laiks ir īpaši nozīmīgs – tas prasa emocionālu spēku, fizisku piepūli un ticību saviem spēkiem. Mēs vēlējāmies, lai šī vide būtu droša un komfortabla. Mēs ticam, ka vide un attieksme ir tikpat svarīgas kā profesionālās zināšanas – kopā tās veido nopietnu pamatu cilvēka atveseļošanās ceļā,” uzsver Stella Lapiņa, NRC “Vaivari” valdes priekšsēdētāja.
Jaunais plānojums un aprīkojums ļauj efektīvāk organizēt pacientu plūsmas abās nodaļās, bet atjaunotā vide ceļ rehabilitācijas procesa kvalitāti un pievienoto vērtību. Modernizācija atbalsta daudzpusīgu, uz cilvēku centrētu pieeju, ļaujot plašāk izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas un pielāgot aprūpi katra pacienta individuālajām vajadzībām. Abās nodaļās strādā teju 90 darbinieki, kuriem jaunajās telpās ir nodrošināti drošāki, ergonomiskāki un profesionāli piemērotāki darba apstākļi.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 628 773,00 EUR, tostarp 3 084 457,05 EUR – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 540 277,25 EUR – valsts budžeta finansējums, 4 038,70 EUR – NRC “Vaivari” līdzfinansējums. Būvniecību un projektēšanu veica pilnsabiedrība “Guliver & Velve-AE”.
NRC “Vaivari” ir vadošā ārstniecības iestāde rehabilitācijas jomā Latvijā, kas palīdz cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem atgūt neatkarību, nodrošinot kompleksu, multidisciplināru rehabilitāciju pēc slimībām un traumām. Kopš 2014. gada Vaivari sniedz palīdzību Ukrainas karā ievainotajiem iedzīvotājiem un stiprina medicīnas kolēģu zināša