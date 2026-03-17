Palielinās iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi Valmieras novadā
Šogad Valmieras novada iedzīvotāju aptaujā piedalījušies 658 respondenti, aizpildot anketas elektroniski vai drukātā veidā informatīvajā izdevumā. No respondentiem Valmieras pilsētas iedzīvotāji bija 326 jeb 50 %, pārējie Valmieras novada pilsētu un pagastu iedzīvotāji – 50%.
93 % jeb 612 aptaujas dalībnieku norādījuši, ka ir apmierināti ar dzīvi Valmieras novadā. Tas ir par 3 % vairāk nekā 2024. gada aptaujā. Savukārt 7 % jeb 46 respondenti norādījuši, ka nav apmierināti. Iedzīvotāju apmierinātība kopš Valmieras novada izveides (2022. gada aptauja) augusi par 17 % (no 76 % līdz 93 %).
Jau trešo gadu vērtējot uzticēšanos Valmieras novada pašvaldībai, 83 % aptaujas dalībnieku norādījuši, ka uzticas Valmieras novada pašvaldībai. Savukārt 17 % jeb 114 atzīst, ka neuzticas. Arī tas attiecībā pret 2024. gada datiem, kad apstiprinoši atbildēja 78 %, ir pozitīvs kāpums.
Pirmo reizi aptaujā bija ietverts jautājums par apmierinātību ar pašvaldības darbu. 81 % jeb 530 aptaujas dalībnieku norādījuši, ka ir apmierināti ar Valmieras novada pašvaldības darbu. Savukārt 19 % jeb 128 atzīst, ka nav apmierināti.
Pašvaldībai ir svarīgi aicināt iedzīvotājus novērtēt apmierinātību ar dzīvi novadā, pašvaldības darbu un uzticēšanos pašvaldībai, jo tas parāda iedzīvotāju viedokli par pašvaldības lēmumiem iedzīvotāju interesēs, sabiedrības atbalstu attīstības plāniem, veicina iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbā un sadarbību ar pašvaldību, kā arī labāku sadarbību dažādās krīzes situācijās.
Atgriezeniskā saite veicina pašvaldības darba efektivitāti, modernizāciju un darbību atbilstoši sabiedrības mērķiem. Uzticama lokālā pārvaldība daudz labāk piesaista gan iekšējās, gan ārējās investīcijas.
Drošības sajūta un gatavība krīzes situācijām
Šogad aptaujā bija iekļauts jautājums, lai monitorētu iedzīvotāju drošības sajūtu un gatavību krīzes situācijām. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kā novada iedzīvotāji vērtē savu informētību un praktisko sagatavotību dažādu apdraudējumu gadījumā. Pašvaldības mērķis, iekļaujot iedzīvotāju aptaujā šos jautājumus, bija saistīts ar 2025. gadā Baltijas valstīs veikto sabiedriskās domas pētījumu par iedzīvotāju noturību, uzticēšanos institūcijām un sabiedrības noskaņojumu, lai iegūtu rezultātus par Valmieras novadu. Aptaujā pašvaldība identificēja jomas, kurās nepieciešams papildu skaidrojums vai atbalsts. Šie dati tiks izmantoti jaunizveidotās pašvaldības iestādes “Civilās aizsardzības nodaļa” darbā.
Apkopojot iedzīvotāju viedokļus par to, kas būtu jāuzlabo, lai Valmieras novadā iedzīvotāji justos drošāk attiecībā uz valsts aizsardzību un militāro drošību, saņemti ierosinājumi, piemēram, rīkot praktiskas nodarbības un mācības iedzīvotājiem, ieviest civilās aizsardzības pamatu apguvi darba vietās, pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, ierīkot patvertnes arī attālākās novada teritorijās vai saņemt praktiskus padomus, kā mājsaimniecības var pielāgot vai izveidot patvertni, piemēram, pagrabā. Valmieras novada iedzīvotāji atbalsta arī finansējuma palielināšanu aizsardzībai, plašākas, ilgākas valsts aizsardzības dienesta (VAD) pamatapmācības, lai nodrošinātu pietiekamu un kvalitatīvu rezervistu sagatavotību, kā arī pašvaldības atbalstu vietējai Zemessardzes darbībai, kā arī militārās industrijas attīstību. Iedzīvotāji norāda, ka publiskā komunikācija par valsts aizsardzības spējām medijos ir jālīdzsvaro starp sabiedrības informētību un drošības apsvērumiem. Kopumā iedzīvotāju redzējumā drošības sajūtu visvairāk veicinātu skaidra informācija, regulāras mācības, reāli infrastruktūras risinājumi un ciešāka sadarbība starp pašvaldību, valsts institūcijām un sabiedrību.
Piederības sajūta Valmieras novadam
Šogad pirmo reizi iedzīvotāju aptaujā iekļauti jautājumi par iedzīvotāju piederības sajūtu ar mērķi noskaidrot, cik cieša ir iedzīvotāju saikne ar savu dzīvesvietu, kāds ir viņu skatījums uz novada nākotni un pašvaldības darbu, kā arī izvērtēt personīgo atbildības sajūtu par savu labsajūtu. Aptaujas rezultātu apkopojums sniedz būtisku pamatu tālākai analīzei un lēmumu pieņemšanai, palīdzot labāk izprast iedzīvotāju noskaņojumu un stiprināt kopienas saliedētību nākotnē. 79 % aptaujas respondentu piekrīt apgalvojumam “Valmieras novads ir manas mājas, un es neplānoju tās pamest”, tikmēr tikai 5 % respondentu nepiekrīt šim apgalvojumam, bet 16 % no aptaujātajiem ir grūti atbildēt uz šo jautājumu.
Vērtējot Valmieras novada nākotni, 77 % respondentu piekrīt apgalvojumam “Es ar optimismu raugos uz Valmieras novada nākotni”, tikai 6 % respondentu nepiekrīt šim apgalvojumam, kamēr 17 % ir grūti atbildēt. Atbildot uz apgalvojumu “Uzskatu, ka Valmieras novada pašvaldība pieņem pareizus lēmumus novada attīstībai”, 64 % aptaujas dalībnieku norādījuši, ka piekrīt šim apgalvojumam, 11 % nepiekrīt, bet 25 % respondentu ir grūti atbildēt uz šo jautājumu.
68 % respondentu piekrīt apgalvojumam “Tas, kā es jūtos, ir pilnībā atkarīgs no manis”, 15 % nepiekrīt šim apgalvojumam, bet 17 % respondentu ir grūti atbildēt. 57 % respondenti norādījuši, ka piekrīt apgalvojumam “Es jūtu spēcīgu saikni ar Valmieras novadu un citiem novada iedzīvotājiem”, 14 % nepiekrīt šim apgalvojumam, bet 29 % ir grūti atbildēt.
Informētība par pašvaldības darbu un aktualitātēm, informatīvā izdevuma saņemšanas iespējas
Respondentu vērtējums par informācijas kanāliem, no kādiem uzzina par pašvaldības darbu un aktualitātēm, atklāj, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku – 76 % jeb 501 respondents – norāda, ka informāciju iegūst no sociālajiem medijiem (Facebook, Instagram, LinkedIn u.c.), 64 % jeb 418 respondentu norāda, ka informāciju iegūst no pašvaldības informatīvā izdevuma, kas iznāk vienu reizi mēnesī, 61 % jeb 403 respondenti norāda, ka informāciju iegūst no pašvaldības tīmekļvietnes valmierasnovads.lv, 47 % jeb 309 respondenti informāciju par pašvaldības darbu iegūst no radiem, draugiem, paziņām, tikmēr 36 % jeb 236 respondenti informāciju iegūst no raidījuma “Tikšanās vieta. Valmieras novads” kanālā RETV.
Ņemot vērā pašvaldības ierobežotos finanšu resursus un pieaugošās izmaksas, kā arī no iedzīvotājiem regulāri saņemto informāciju, ka izplatīšanas pakalpojums netiek nodrošināts katrā mājsaimniecības pastkastītē, Valmieras novada pašvaldība mainīs informatīvā izdevuma izplatīšanas kārtību. Prioritāri pastkastītēs tā piegāde tiks nodrošināta tikai tiem iedzīvotājiem, kuri informāciju nevar saņemt citos veidos, tostarp doties tam pakaļ uz Valmieras novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kas no 2026. gada jūnija kļūs par galvenajiem tā saņemšanas punktiem.
Līdzdalības budžeta balsojums
Šogad aptaujā jautājām iedzīvotāju viedokli par līdzdalības budžeta balsojumu, lai pilnveidotu konkursa nolikumu. Lai nodrošinātu saprotamāku, caurskatāmāku un iedzīvotājiem pieejamāku balsošanas kārtību, kā arī veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti teritorijas attīstības jautājumos, aptaujā jautājām, vai projekta kopējam balsu skaitam nepieciešams piešķirt papildu svaru (koeficientu) atbilstoši apvienībai noteiktajam (jo apvienībā mazāk iedzīvotāju, jo lielāks koeficients).
41 % aptaujāto norādīja, ka nepieciešams teritoriālais koeficients, 31 % norādīja, ka pietiek ar kopējo lielāko balsu skaitu par projektu, 23 % respondentu nav viedokļa. Konsultācijas un sabiedrības aptaujas par šo jautājumu turpināsies.
Prioritātes un iniciatīvas
Svarīgākās prioritātes respondentu vērtējumā: jaunu darba vietu radīšana, ceļi un ceļu infrastruktūras attīstība, kvalitatīva izglītība un izglītības infrastruktūra, dzīvojamā fonda attīstība, kā arī sabiedriskā kārtība un drošība.
Respondentu vērtējumā četras svarīgākās iniciatīvas, kurām ir nozīmīgākā ietekme uz novada attīstību kopumā, ir ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi, industriālā parka izveide un investoru piesaiste, jaunu īres namu būvniecība Valmierā un darbs pie kvalitatīva izglītības piedāvājuma stiprināšanas un nodrošināšanas novadā.
Tāpat iedzīvotāji nosauca konkrētus prioritāros darbus. Dati tiks izmantoti pašvaldības darbā.
Kā ik gadu, pašvaldība arī lūdza iedzīvotājus, kuri izmanto konkrētus pašvaldības pakalpojumus, novērtēt apmierinātību ar tiem.
Pirmo reizi iekļauts jautājums par pašvaldības kapitālsabiedrību darba novērtējumu.
Pašvaldība arī vēlējās izzināt iedzīvotāju viedokļus par pašvaldības izdevumu un prioritāšu pārskatīšanu, jo arī Valmieras novada pašvaldība saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti ar valsts noteikto uzdevumu un pamatfunkciju nodrošināšanai nepieciešamo finansējuma nodrošināšanu.
Iedzīvotāji norādījuši, lai saglabātu novada attīstību un nodrošinātu ilgtermiņa labklājību, pašvaldībai jāturpina darbs pie efektivitātes uzlabošanas un birokrātijas mazināšanas, darbinieku skaita izvērtēšanas, izdevumu samazināšanas svētkiem un reprezentatīviem pasākumiem. Vairākkārt izteikts priekšlikums taupības nolūkos atteikties no Jaungada uguņošanas vairākās novada pilsētās. Tāpat iedzīvotāji iesaka samazināt finansējumu novada pilsētu svētkiem. Kā alternatīva tiek piedāvāta ieejas maksas noteikšana koncertos, lai daļēji segtu izmaksas. Daļa iedzīvotāju uzskata, ka stipendijas jaunāko klašu skolēniem nav nepieciešamas. Tiek arī ieteikts nepiešķirt finansējumu privātajām izglītības iestādēm, ja pašvaldība spēj nodrošināt mācību vietas savās dibinātajās skolās. Pašvaldībai ieteikts samazināt finansējumu kapitālsabiedrību darbībai un īpašumu pārvaldībai. Iedzīvotāji atbalsta pašvaldības centienus pārdot nevajadzīgos īpašumus izsolēs, lai iegūtu papildu līdzekļus un mazinātu uzturēšanas izmaksas. Iedzīvotāji uzsver, ka pašvaldībai nevajadzētu kompensēt valsts aizsardzības izdevumu pieaugumu uz pamatfunkciju rēķina. Tā vietā būtu jāpārskata brīvprātīgās, mazefektīvās vai dublējošās aktivitātes, koncentrējot resursus uz jomām, kas tieši stiprina novada noturību un ilgtermiņa attīstību.
Valmieras novada pašvaldība aktīvi strādā pie priekšlikumiem birokrātijas mazināšanā un tāpēc aicināja iedzīvotājus sniegt priekšlikumus, kur Valmieras novada pašvaldības darbā būtu iespējams mazināt birokrātiju (piemēram, vienkāršot procesus, samazināt dokumentu apjomu, digitalizēt procesus vai paātrināt lēmumu pieņemšanu). Iedzīvotāji sagaida ātrāku atbilžu un lēmumu pieņemšanu, vienkāršākus un ātrākus procesus, aicina izskaust iesniegumu prasīšanu gadījumos, kad dati ir valsts iestādes vai pašvaldības rīcībā. Iedzīvotāji aicina arī vairāk domāt par lietotājiem draudzīgāku pieeju valsts izstrādātajām sistēmām, piemēram, BIS. Galvenais uzsvars tiek likts uz praktisku risinājumu ieviešanu, kas samazina administratīvo slogu gan iedzīvotājiem, gan pašvaldības darbiniekiem.
Līdzīgi kā aizvadītā gada aptaujā, arī šogad respondenti, kuri aptaujā norādīja savu e-pastu, piedalījās konkursā par balvu – iespēju iegūt preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” labumu grozu. Ar balvas ieguvējiem pašvaldība sazināsies.
Aptauja bija anonīma, un tās rezultātus pašvaldība izmantos tikai apkopotā veidā.