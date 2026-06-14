Ieskats LAURAS iestudētajā Džakomo Pučīni operā "Bohēma"
2026. gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde.
Binnijas Ārbergas dēls debitē uz Operas skatuves. "Man ir neizsakāms prieks!" lepojas mamma
Džakomo Pučīni operas "Bohēma" pirmizrāde 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā operā īpaši emocionāla bija uzņēmējai un TV personībai Binnijai Ārbergai. Uz prestižās skatuves pirmo reizi kāpa viņas desmit gadu vecais dēls Luiss, kurš izrādē piedalījās kopā ar Rīgas Doma kora skolas zēnu kori.
“Šī ir viņa debija uz operas skatuves, un man ir neizsakāms prieks, ka tā notiek tieši šajā iestudējumā. Tas ir tik iespaidīgi, tik krāšņi – kaut ko tādu ļoti sen nebiju redzējusi,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Binnija Ārberga.
Rīgas Doma kora skolas zēnu korī Luiss dzied kopš trešās klases, un tieši sadarbība ar Latvijas Nacionālo operu jaunajiem koristiem sniedz iespēju piedalīties profesionālos iestudējumos. Gatavošanās pirmizrādei bijusi nopietna un prasījusi lielu ieguldījumu – mēģinājumi notikuši gan skolā, gan operā, un ar zēniem strādājuši režisors, kustību mākslinieki un mūzikas pedagogi.
“Tur ieguldīts ļoti liels darbs, taču tas noticis ar prieku un aizrautību,” saka Ārberga, piebilstot, ka pēc pirmizrādes Luiss bijis patiesi sajūsmināts par piedzīvoto. Lai gan uzstāšanās uz vienas no nozīmīgākajām Latvijas skatuvēm saistīta ar lielu atbildību, satraukums pirms izrādes bijis drīzāk iedvesmojošs nekā biedējošs. “Viņš pats teica, ka tas ir milzīgs gods. Opera ir viena no augstākajām skatuvēm Latvijā, tāpēc satraukums ir pašsaprotams. Taču tas nebija uztraukums par to, vai izdosies, bet gan apziņa par notikuma nozīmīgumu,” viņa skaidro.
Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde Operā 2026. gada jūnijā
2026. gada 4. jūnijā Latvijas Nacionālajā operā un baletā notika Džakomo Pučīni "Bohēmas" pirmizrāde.
Arī pašai mammai šis vakars raisījis spēcīgas emocijas. “Es vēl neesmu līdz galam aptvērusi, kas ir noticis. Esmu ļoti lepna, laimīga un pateicīga, ka viss tā ir saslēdzies,” atzīst Binnija Ārberga. “Redzēt savu bērnu uz tik lielas skatuves ir īpašs brīdis, ko grūti aprakstīt vārdos.”