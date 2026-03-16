Fentanils vizītkartēs, atmiņas karte ziepēs un pulveris plānotājā: cietumos atklāti mēģinājumi nodot aizliegtas vielas
Iepriekšējās nedēļas laikā Valmieras, Liepājas un Rīgas centrālcietumā konstatēti vairāki gadījumi, kad ieslodzītajiem mēģināts nodot aizliegtas vielas un priekšmetus, paziņojusi Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).
Rīgas centrālcietumā pienesumā ziepēs atrasta paslēpta atmiņas karte, savukārt pasta sūtījumā vēstules aploksnē uz tās aizlīmējamās daļas konstatēta nezināmas izcelsmes viela.
Liepājas cietumā pasta sūtījumā vēstules aploksnē atrastas desmit laminētas vizītkartes, kuru aizmugurē, iespējams, bija iestrādāts 75 miligramu stundā fentanila plāksteris.
Savukārt Valmieras cietumā pasta sūtījumā vēstules aploksnē nosūtītā 2026. gada plānotāja aizmugurējā vākā konstatēta nezināmas izcelsmes baltas krāsas pulverveida viela, kas ievietota caurspīdīgā polietilēna iepakojumā.
Atrastās vielas un priekšmeti nodoti Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
IeVP atgādina, ka aizliegto vielu un priekšmetu piegāde ieslodzītajām personām ir administratīvi vai krimināli sodāma.