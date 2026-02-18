Viņš attaisnoja PSRS agresīvo politiku. Vīrietim piespriests desmit mēnešu cietumsods
Augstākā tiesa (AT) atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā, kurā kāds vīrietis atzīts par vainīgu PSRS agresijas publiskā attaisnošanā, līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums par desmit mēnešu cietumsodu, aģentūru LETA informēja AT.
Vīrietis sociālajā tīklā "Facebook" publicēja ierakstu krievu valodā, kurā sniedza nepilnīgu vēstures atstāstu, slavināja PSRS īstenoto okupāciju un attaisnoja PSRS agresīvo politiku un noziegumus pret cilvēci.
Pirmās instances tiesa atzina vīrieti par vainīgu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu nosacīti. Tomēr pēc apelācijas sūdzības un protesta izskatīšanas Rīgas apgabaltiesa secināja, ka apsūdzētā izteikumi nepieder pie Satversmē un starptautiskajos tiesību aktos garantētās vārda brīvības, bet gan apzināti slavinājuši, nolieguši un rupji noniecinājuši PSRS pastrādātos noziegumus pret cilvēci un mieru.
Apgabaltiesa atzina, ka nosacīts sods nesasniegtu soda mērķi un neveicinātu likumpaklausību, tādēļ atcēla pirmās instances spriedumu daļā par nosacītu sodu un noteica vīrietim reālu brīvības atņemšanu uz desmit mēnešiem.
AT, izskatot sūdzību, secināja, ka tajā būtībā atkārtoti izklāstīti apelācijas instancē jau vērtētie argumenti. Tiesa atzina, ka pierādījumi lietā izvērtēti kopumā un savstarpējā saistībā, un tie nerada šaubas par apsūdzētā vainu.
Tiesa secināja, ka sūdzības argumenti ir balstīti aizstāvja atšķirīgā pierādījumu vērtējumā un vērsti uz apelācijas sprieduma atcelšanu faktisku, nevis juridisku iemeslu dēļ.
AT lēmums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.