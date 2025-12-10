Pabeigta izmeklēšana par iespējamu cigarešu pārvietošanu ar meteoroloģiskajiem baloniem Krāslavas novadā
2025. gada 10. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas uzsāka kriminālprocesu par Krāslavas novada Andrupenes pagastā automašīnā “Audi” konstatētiem polietilēna maisiem, kuros atradās 60 000 gabalu nelegālo cigarešu. Likumsargi izmeklēšanas laikā noskaidroja, ka cigaretes Latvijas Republikas teritorijā, iespējams, pārvietotas ar meteoroloģiskiem baloniem. Likumsargi notikuma vietā aizturēja divus Latvijas pilsoņus. Jānorāda, ka šā gada 4. decembrī amatpersonas kriminālprocesā pabeidza izmeklēšanu un nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 10. septembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju no Valsts robežsardzes darbiniekiem, ka Krāslavas novada Andrupenes pagastā uz autoceļa V611 ir apturēta automašīna, kurā tiek pārvadātas nelegālās cigaretes.
Apskates laikā automašīnā tika konstatēti divi polietilēna maisi. Katrā maisā atradās 30 000 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Likumsargi aizturēja divus vīriešus, Latvijas pilsoņus, kuri dzimuši 1981. un 1984. gadā. Likumsargi izmeklēšanas laikā noskaidroja, ka polietilēna maisi ar cigaretēm, iespējams, pārvietoti ar meteoroloģiskiem baloniem.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā. Krimināllietas materiāli 2025. gada 4. decembrī nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.