Kontrabandas balonu dēļ atkal paralizēta Viļņas lidosta; lidmašīnas spiestas nolaisties Rīgā un Kauņā
Viļņas lidostā otrdienas vakarā no Baltkrievijas palaisto kontrabandas meteoroloģisko balonu radīto draudu dēļ uz vairāk nekā stundu tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, paziņoja Lietuvas valsts lidostu operators "Lietuvos oro uostai".
Satiksme lidostā bija pārtraukta no plkst. 20.30 līdz 21.45. Divi ielidojošie reisi tika novirzīti uz citām lidostām - viens uz Kauņu, otrs - uz Rīgu, taču pēc Viļņas lidostas gaisa telpas atvēršanas abas lidmašinās, kurās kopā atradās 215 pasažieri, devās uz Viļņu un nolaidās tur. Vēl divi reisi tika veikti ar kavēšanos.
Janvāra beigās Viļņas lidosta bija spiesta trīs reizes apturēt lidmašīnu pacelšanos un nolaišanos cigarešu kontrabandas balonu dēļ, ietekmējot 1700 pasažieru.
Rudenī un decembra sākumā šādi gadījumi bija bieži, taču no decembra vidus pēc ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Džona Kola vizītes Baltkrievijā gadījumu skaits būtiski samazinājās.
Pēc vizītes Kols paziņoja, ka autoritārais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko apsolījis pārtraukt kontrabandas gaisa balonu palaišanu uz Lietuvu.
Lietuvas amatpersonas uzskata, ka kontrabandas balonu palaišana ir Minskas hibrīduzbrukums.