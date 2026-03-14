FOTO: sirsnīgi mirkļi no Baltijā vērienīgākās mājdzīvnieku izstādes “PetExpo 2026”.

Mājdzīvnieku izstāde “PetExpo 2026”
Šodien Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā durvis vērusi Baltijā vērienīgākā mājdzīvnieku izstāde “PetExpo 2026”.
Izstādes laikā apmeklētājiem bija unikāla iespēja klātienē vērot retu šķirņu suņus un kaķus, kā arī sekot līdzi saspringtām četrkājaino čempionu sacensībām un krāšņiem šķirņu demonstrējumiem. Paralēli norisinās arī plaša mājdzīvnieku preču un pakalpojumu ekspozīcija, kurā apmeklētāji var iegādāties visu nepieciešamo par īpaši izdevīgām izstādes cenām.
"PetExpo 2026" īpaši domāts ģimenēm ar bērniem – līdztekus suņiem un kaķiem mazākos apmeklētājus priecē iespēja samīļot trusīšus, ponijus un kaziņas, kā arī vērot krāšņus putnus un mazos grauzējus. Tāpat izstādes teritorijā pieejamas piepūšamās atrakcijas.
Tiem, kuri vēl tikai plāno papildināt savu ģimeni ar mīluli, šī ir izdevība klātienē aprunāties ar pieredzējušiem audzētājiem un kinologiem. Eksperti sniedz praktiskus ieteikumus par atbildīgu šķirnes izvēli, dzīvnieku ēdināšanu, ikdienas aprūpi un apmācību procesiem.
Jāatzīmē, ka pasākumu drīkst apmeklēt arī kopā ar savu suni, kas neuzstājas konkursos, taču tādā gadījumā pie Izstāžu centra Ķīpsalā obligāti jāuzrāda suņa veterinārā apliecība un jāiziet veterinārā kontrole.
Izstādi organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija (LKF) un Latvijas felinoloģiskā asociācija “Felimurs”, savukārt norisi nodrošina starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”. Izstāde Ķīpsalā būs atvērta arī svētdien, 15. martā.