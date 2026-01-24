Vai kaķa nāve ir iemesls nenākt uz darbu? Tiesa lemj par labu darbiniekam
Somijā tiesa lēmusi par labu kādam automehāniķim, kurš tika atlaists no darba pēc tam, kad bija paņēmis slimības lapu, lai sērotu par sava kaķa nāvi, ziņo Somijas mediji.
Konflikts sākās, kad darbinieka mājdzīvnieks nopietni saslima un to nācās iemidzināt. Vīrietis smagi pārdzīvoja zaudējumu un iesniedza darba vietā ārsta izsniegtu izziņu par darbanespēju. Tomēr autodarbnīcas vadība atteicās to atzīt par pietiekamu pamatojumu. Darba devējs izvirzīja ultimātu – nekavējoties atgriezties darbā vai pārtraukt darba attiecības. Lai gan darbinieks, baidoties pazaudēt darbu, atgriezās pildīt pienākumus, viņš vēlāk tomēr tika atlaists. Kā viens no iemesliem tika minēta neierašanās darbā bez attaisnojoša iemesla.
Izskatot lietu, tiesa nostājās atlaistā darbinieka pusē. Uzņēmumam uzdots izmaksāt vairāk nekā 40 000 eiro lielu kompensāciju, kurā ietilpst gan zaudējumu atlīdzība, gan neizmaksātā slimības nauda un tiesāšanās izdevumi. Diemžēl pats prasītājs tiesas uzvaru nepiedzīvoja, jo mira pirms sprieduma pasludināšanas. Tiesa lēmusi, ka piespriesto kompensāciju saņems viņa mantinieki.