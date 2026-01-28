Pasaulē
VIDEO: kaķis kara plosītajā Ukrainā atradis veidu, kā pamieloties ar zīlītēm paredzēto speķi
Ukrainā kādā mājas sētā tika pamanīts ļoti motivēts kaķis, kurš ceļā uz savu mērķi neredz absolūti nekādus šķēršļus.
Skarbā ziema liek meklēt pārtiku daudziem dzīvniekiem. Kāda mājsaimniecība kara plosītajā Ukrainā bija nolēmusi sagādāt pārtiku zīlītēm, tāpēc savā sētā kokā bija iesējuši brangu speķa gabalu.
Liels bija viņu pārsteigums, ka pie tā bija pieķēries minka, kurš, iegrābies ar abām priekšķepām, karājās speķī un cirta zobus gardajā našķī. Brīdī, kad šāda poza palika par smagu, kaķis novēlās atpakaļ zemē un gardi aplaizīja ūsas.