Neparasti svētki Rīgā: restorānā “Tobiass” notikusi eglīte suņiem
Nesen restorānā “Tobiass” notika viena no neparastākajām eglītēm pilsētā – svētki suņiem un viņu saimniekiem. Pasākums izraisīja lielu interesi, un apmeklētāju skaits bija tik liels, ka pie ieejas veidojās rinda.
Par muzikālo noskaņu parūpējās latviešu dziedātājs Ainārs Bumbieris, kurš uzstājās gan astainajiem viesiem, gan viņu saimniekiem. Restorānā bija klāts grezns galds ar veselīgiem našķiem suņiem, savukārt cilvēkiem tika piedāvāti izsmalcināti ēdieni.
Tā kā šoreiz vietas nepietika visiem, pasākuma organizatori aicina nākamreiz vietas rezervēt iepriekš, lai svētkus varētu baudīt gan saimnieki, gan viņu četrkājainie draugi bez steigas un raizēm. "Paldies visiem, ka atnācāt kopā ar saviem mīļajiem mīluļiem uz eglīti suņiem. Svētki izdevās patiesi neticami," rakstīja restorāns.
Restorāns “Tobiass” jau izziņojis nākamo pasākumu – 15. februārī šeit notiks Valentīndiena suņiem.
