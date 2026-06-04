Saeima vairākiem deputātiem atjauno pilnvaras un apstiprina pagaidu mandātus
Saeimas deputāti šodien vairākiem 14. Saeimas deputātiem atjaunoja pilnvaras, kā arī vairākām personām uz laiku apstiprināja deputātu mandātus.
Ar Saeimas lēmumu pilnvaras tika atjaunotas Arvilam Ašeradenam (JV), Raimondam Čudaram (JV) un Atim Švinkam (P).
Tāpat deputāti apstiprināja Raivja Kalēja (AS), Arnolda Jātnieka (NA), Ģirta Štekerhofa (ZZS), Dāvja Melnalkšņa (AS) un Jāņa Eglīta (NA) deputātu mandātus uz laiku.
Ieva Brante (AS) nebija ieradusies uz Saeimas sēdi, tāpēc jautājums par viņas mandātu tika uz laiku atlikts.
Jau ziņots, ka pēc "Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra Kulberga valdības apstiprināšanas parlamentā gaidāmas būtiskas sastāva izmaiņas.
No AS Kulberga vietā pēc jaunās valdības apstiprināšanas parlamentā vieta pienākas Brantei, Edvarda Smiltēna vietā, kurš kļuvis par tieslietu ministru, Saeimā ar mīksto mandātu nonāk Melnalksnis.
Bijušajam satiksmes ministram Švinkam atgriežoties parlamentā, deputāta mandātu zaudē Līga Rasnača.
AS Saeimas deputāta Māra Kučinska vietā, kurš kļuvis par finanšu ministru, parlamentā ar mīksto mandātu nonāk Kalējs.
Savukārt "Jaunās vienotības" (JV) ministriem un bijušais premjerei Evikai Siliņai atgriežoties parlamentā, no mīkstajiem mandātiem jāatvadās Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei. Siliņa gan vēl nav paziņojusi, ka atjaunos deputāta mandātu.
No Nacionālās apvienības Saeimas deputātiem par ministriem kļuvuši Ilze Indriksone, Jānis Dombrava, Nauris Puntulis un Jānis Vitenbergs. Indriksone kļuvusi par izglītības un zinātnes ministri, Dombrava - par iekšlietu ministru, Puntulis - par kultūras ministru, bet Vitenbergs - par klimata un enerģētikas ministru.