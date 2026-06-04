Mārtins Skorsēze filmu radīšanā izmanto mākslīgo intelektu
Kur vien skaties, visās dzīves jomās tagad runā par mākslīgo intelektu. Holivudā tas pēdējos gados raisījis asas diskusijas - aktieri un scenāristi pat rīkoja streikus, paužot bažas, ka MI nākotnē varētu apdraudēt viņu darbu. Taču ne visi kino industrijā uz šo tehnoloģiju raugās ar bažām. Leģendārais režisors Mārtins Skorsēze atklājis, ka jau izmanto mākslīgo intelektu savā darbā un uzskata to par vērtīgu palīgu radošajā procesā.
Mārtins Skorsēze pievienojas tiem Holivudas režisoriem, kas neslēpj savu atbalstu mākslīgā intelekta izmantošanai kino industrijā. Viņš paziņojis par sadarbību ar mākslīgā intelekta uzņēmumu “Black Forest Labs”, kura tehnoloģijas palīdzēs viņam veidot filmu ainu vizuālās skices.
82 gadus vecais “Oskara” balvas laureāts pievienosies uzņēmuma pētniecības komandai kā padomnieks un jau sācis izmēģināt attēlu ģenerēšanas tehnoloģiju “FLUX” filmu sagatavošanas posmā.
Otrdien publiskotajā paziņojumā Skorsēze uzsvēra, ka viņa interese par mākslīgo intelektu nenozīmē atteikšanos no līdzšinējiem kino veidošanas principiem. Gluži pretēji – viņš to uzskata par dabisku turpinājumu savai ilgstošajai interesei par jaunām radošajām iespējām un tehnoloģijām.
Mārtins Skorsēze ar meitu Frančesku Skorsēzi
"Jau 70 gadus pats veidoju savu filmu ainu skices. Visu šo laiku viens no lielākajiem izaicinājumiem ir bijis atrast veidu, kā pēc iespējas precīzāk parādīt aktieriem un filmēšanas komandai to, ko redzu savā iztēlē," sacīja režisors.
"Ir lietas, kuras nevar pilnībā izstāstīt vārdos – tās ir jāredz un jāizjūt. Mani vienmēr interesējis, kā tehnoloģijas var papildināt kino valodu un pavērt jaunus ceļus radošajai izpausmei, ļaujot skatītājiem gūt vēl dziļāku un bagātāku pieredzi. Neaizmirsīsim, ka kino joprojām ir salīdzinoši jauns mākslas veids – tam ir tikai aptuveni 125 gadi –, tāpēc mums jābūt atvērtiem tā attīstībai."
Skorsēze norādīja, ka šis solis ir loģisks turpinājums viņa līdzšinējai interesei par jaunajām tehnoloģijām, atgādinot par 3D izmantošanu filmā “Hugo” un aktieru digitālo atjaunošanu filmā “Īrs” (“The Irishman”).
Skorsēzes skatījumā lielākais ieguvums no mākslīgā intelekta izmantošanas ir tā praktiskais pielietojums. "Ar šī rīka palīdzību varu daudz skaidrāk un efektīvāk dalīties savā redzējumā ar radošo komandu – scenogrāfiem, māksliniekiem un operatoriem –, kuri pēc tam to var attīstīt un bagātināt," viņš skaidroja. "Gatavojoties filmas uzņemšanai, laiks ir nauda, un šī tehnoloģija ļauj strādāt ātrāk, nezaudējot kvalitāti un meistarību."
Režisors piebilda, ka ieguvēji ir arī filmēšanas komanda. "Ja tavā rīcībā ir šāds instruments, neskaitāmas lietas iespējams atrisināt daudz ātrāk. Tas ļauj ietaupīt laiku un samazina slodzi komandai," sacīja Skorsēze.
Ar šo soli Skorsēze pievienojas Džeimsam Kameronam, kurš pagājušā gada septembrī pievienojās mākslīgā intelekta uzņēmuma “Stability AI” valdei. Abi režisori ir vieni no ietekmīgākajiem Holivudas cilvēkiem, kuri mākslīgo intelektu izvēlas iepazīt un izmantot, nevis noraidīt.