Riharda Lomaža rezultativitāte neglābj "Neptūnas", Rodions Kurucs palīdz "Baskonia" ar uzvaru sākt Spānijas ACB "play off"
Trešdien, 3. jūnijā, Lietuvā augstu rezultativitāti demonstrēja Rihards Lomažs, bet Spānijā pirmo uzvaru izslēgšanas mačos svinēja Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia".
Klaipēda cīnīsies par bronzu
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien guva 31 punktu un Kārlis Šiliņš pievienoja astoņus punktus, Klaipēdas "Neptūnas" piedzīvojot zaudējumu un neturpinot Lietuvas Basketbola līgas (LKL) pusfināla sēriju. Klaipēdas komanda viesos ar 90:103 (23:25, 13:30, 34:23, 20:25) piekāpās Utenas "Juventus", kas sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1. Bronzas sērijā "Neptūnas" tiksies ar Panevēžas "Lietkabelis".
Lomažs laukumā pavadīja 35 minūtes un 30 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, četrus no deviņiem tālmetieniem un visus deviņus soda metienus. Latvietis arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja astoņas piezīmes, tika pie negatīva +/- rādītāja (-10) un iekrāja pārliecinoši labāko efektivitāti zaudētāju rindās (32).
Šiliņš spēlēja 23 minūtes un 24 sekundes, grozā raidīja trīs no pieciem divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, tika pie sliktākā +/- rādītāja komandā (-23) un iekrāja sešus efektivitātes koeficienta punktus. Lomažs bija viesu rezultatīvākais spēlētājs, bet uzvarētājiem 21 un 18 punktus guva attiecīgi Luks Ulecks un Pauļus Valinsks.
Finālā jau iekļuvusi Lietuvas vadošā komanda Kauņas "Žalgiris". Ceturtdaļfinālā "Neptūnas" ar 2-0 pārspēja Mārtiņa Meiera pārstāvēto "Gargždai", bet "Juventus" ar 2-0 guva virsroku pār šīs sezonas FIBA Čempionu līgas uzvarētāju Viļņas "Rytas".
Rodions palīdz uzvarēt
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs trešdien guva 11 punktus Spānijas basketbola līgas (ACB) ceturtdaļfināla pirmajā spēlē un palīdzēja Vitorijas "Baskonia" komandai izcīnīt uzvaru. "Baskonia" mājās ar rezultātu 85:71 (18:18, 20:19, 21:23, 26:11) uzveica Badalonas "Joventut" un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
Kurucs šajā spēlē laukumā bija 18 minūtes un 51 sekundi, realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, pieļāva divas kļūdas, trīs reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+3) un iekrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Jūdžins Omoruji, bet pretiniekiem 15 punktus guva Rikijs Rubio.