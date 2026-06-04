"Stockmann" pasākums "Vasaras garšu ceļvedis"
Trešdien, 3. jūnijā, "Stockmann" norisinājās īpašs pasākums "Stockmann vasaras garšu ceļvedis", kurā viesi tika aicināti iepazīt sezonas aktuālākās garšas un ...
FOTO: "Stockmann" pulcē viesus vasaras garšu pēcpusdienā
Trešdien, 3. jūnijā, "Stockmann" norisinājās īpašs pasākums "Stockmann vasaras garšu ceļvedis", kurā viesi tika aicināti iepazīt sezonas aktuālākās garšas un jaunumus delikatešu pasaulē.
Pasākums notika veikala 1. stāvā pie Delikatess nodaļas un uz tiltiņa, pulcējot gardēžus, sadarbības partnerus un mediju pārstāvjus. Vasarīgā pēcpusdienā apmeklētājiem bija iespēja baudīt īpaši atlasītas uzkodas, desertus, atspirdzinošus dzērienus un iepazīt jaunas garšu kombinācijas.
Pasākuma organizatori bija parūpējušies par nesteidzīgu un elegantu atmosfēru, kurā ikviens varēja doties sava veida gastronomiskā ceļojumā cauri vasaras garšām. Klātesošajiem bija iespēja satikt arī dažādus Stockmann Delikatess partnerus un zīmolus, kuri prezentēja savus produktus un sezonas piedāvājumu.
Par pasākuma vadīšanu rūpējās pasākumu vadītājs Kozmens, savukārt viesi bija aicināti ievērot vasarīga pēcpusdienas branča noskaņu arī savā apģērbā.