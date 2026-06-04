Kāpēc maksāt vairāk? Office 2024 Pro Plus tagad pieejams par 16,99 €
Daudziem Office 2021 joprojām ir ikdienā izmantotais biroja programmu komplekts, taču jaunākais Office 2024 Professional Plus piedāvā vairāk iespēju un uzlabotu darbības ātrumu.
Turklāt šobrīd jaunākā versija maksā pat mazāk nekā iepriekšējā. Keysoff Mid-Year Crazy Sale laikā Office 2024 Professional Plus pieejams tikai par 16,99 €, savukārt Office 2021 Professional Plus maksā 28,88 €. Abas versijas tiek iegādātas ar vienreizēju maksājumu un ir paredzētas ilgtermiņa lietošanai.
Office 2024 ietver jaunākās Word, Excel, PowerPoint, Outlook un OneNote versijas, kā arī vairākus veiktspējas un lietojamības uzlabojumus. Tiem, kuri vēlas jaunākās funkcijas un ilgāku atbalsta periodu, šī ir aktuālākā izvēle.Savukārt Office 2021 joprojām ir labs risinājums lietotājiem, kuri dod priekšroku jau pazīstamai videi un pārbaudītam funkciju komplektam.
Svarīgi atcerēties, ka šī ir ierobežota laika akcija. Kad Keysoff Mid-Year Crazy Sale noslēgsies, pašreizējās cenas var vairs nebūt pieejamas.
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- Office 2024 Pro Plus – 16.99€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus –28.88€
- Office 2019 Pro Plus – 25.25€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 127.26€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 149€
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- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 - 32.99€
- Project Professional 2024 - 35.99€
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- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
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- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
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