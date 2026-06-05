"Hurricanes" ar uzvaru papildlaikā Stenlija kausa finālsērijā panāk neizšķirtu
Karolīnas "Hurricanes" ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālsērijas otrajā mačā izcīnīja uzvaru papildlaikā un sērijā līdz četriem panākumiem panāca neizšķirtu 1-1.
Finālsērijas otrajā mačā "Hurricanes" mājās ar 4:3 (0:1, 0:1 3:1, 1:0) pārspēja Vegasas "Golden Knights".
Pirmās trešdaļas vidū viesus vadībā izvirzīja Brets Houdens, kurš otrajā periodā panāca arī 2:0 "Golden Knights" labā.
Trešās trešdaļas vidū piecus minūšu nogrieznī "Hurricanes" izdevās gūt trīs vārtus un pārņemt vadību. Vispirms viesu vārtos ripu raidīja Logans Stankovens, Marks Jankovskis izlīdzināja rezultātu, bet Džordāns Stāls vairākumā pielaboja komandas biedra metienu, rezultātam kļūstot 3:2 mājinieku labā.
Mazāk nekā pusotru minūti līdz pamatlaika beigām Marks Stouns panāca neizšķirtu.
Pagarinājumā "Hurricanes" tika pie vairākuma, kuru ar precīzu metienu noslēdza Sets Džārviss.
Mājinieku vārtus sargāja Frederiks Andersens, kurš tika galā ar 23 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Kārters Hārts atvairīja 22 raidījumus.
Nākamās finālsērijas spēles pēc Latvijas laika paredzētas 7. un 10. jūnijā Lasvegasā, 12. jūnijā Roli un, ja nepieciešams, arī 15. jūnijā Lasvegasā un 18. jūnijā Roli.
"Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja, bet "Hurricanes" trofeju izcīnīja 2006. gadā.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.