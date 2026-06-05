Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins.
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Šodien 08:47
Ķīnas prezidents nākamnedēļ apmeklēs Ziemeļkoreju
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins nākamnedēļ dosies uz Ziemeļkoreju, kas būs viņa pirmā vizīte šajā valstī kopš 2019. gada, piektdien paziņojušas abu valstu amatpersonas.
Sji vizīte plānota 8. un 9. jūnijā.
Pekina ir būtisks diplomātiskā un politiskā atbalsta avots Phenjanai, kas ir viena no izolētākajām valstīm pasaulē un kurai ir piemērotas stingras starptautiskas sankcijas.
Neskatoties uz abu valstu ciešajām saiknēm, Ķīnas prezidenta vizītes Ziemeļkorejā ir retums. Sji pēdējo reizi apmeklēja šo valsti 2019. gada jūnijā, kas bija pirmā Ķīnas līdera vizīte kopš 2005. gada, kad Ziemeļkoreju apmeklēja toreizējais Ķīnas prezidents Hu Dzjiņtao.
Pagājušā gada septembrī Sji uzņēma vizītē Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, kurš kopā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Pekinā apmeklēja vērienīgu militāro parādi par godu Otrā pasaules kara beigu 80. gadadienai.