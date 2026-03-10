Apķēpāti četri nami un veikals - Madonā aizturēts vīrietis par vairāku ēku fasāžu apzīmēšanu
Valsts policija aizturējusi 2000. gadā dzimušu vīrieti aizdomās par četru daudzdzīvokļu ēku un viena veikala fasādes apzīmēšanu Madonā.
Vietējie iedzīvotāji bojātās ēku fasādes konstatēja 6. martā. Pateicoties sabiedrības atsaucībai un sniegtajai informācijai, likumsargiem izdevās operatīvi noskaidrot iespējamā vainīgā identitāti. Jau nākamajā dienā, 7. martā, aizdomās turētais tika aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Sankcionētas kratīšanas laikā pie vīrieša tika atrasti un izņemti trīs aerosola krāsas baloniņi – melnā, sarkanā un violetā krāsā. Patlaban tiek aprēķināts vandalisma rezultātā radīto materiālo zaudējumu apmērs.
Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu bojāšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.