Rīgas vēsturiskās koka ēkas monitorēs no kosmosa
Izmantojot Eiropas Kosmosa aģentūras datus par 200 vēsturiskajiem koka namiem Rīgā, Latvijas kosmosa tehnoloģiju jaunuzņēmums “NRG Solutions” sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” radīs risinājumu ēku strukturālā stāvokļa uzraudzībai no kosmosa.
Projekta mērķis ir radīt risinājumu, ko nākotnē ēku īpašnieki un pārvaldnieki varēs izmantot, lai viegli uzraudzītu ēku stāvokli un laikus reaģētu, ja sākas nevēlamas izmaiņas. Rīgas vēsturiskajām koka ēkām šis ir īpaši aktuāls jautājums – vēsturisku pazemes bedru un citu grunts nepilnību dēļ ēkas grimst un deformējas, tāpēc tieši šīs ēkas izvēlētas izpētei.
Projektā paredzēts arī izveidot ēku grimšanas riska karti, kas būs integrēta Latvijas uzņēmuma “Baltijas Satelītu Serviss” izstrādātajā platformā "GeoHub", kur katrai ēkai varēs noteikt zemu, vidēju vai augstu riska līmeni.
“NRG Solutions” projektā izmantos Zemes novērošanas tehnoloģijas Sentinel satelītus, augstas izšķirtspējas attēlus un vides datus, lai monitorētu vēsturiskās ēkas.
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” izpētei nodrošinās datus par 200 koka ēkām un to pazemes komunikācijām, kā arī testēs projekta laikā tapušos algoritmus un prototipus. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2026. gada oktobrim.
“NRG Solutions” ir saņēmis Eiropas Kosmosa aģentūras atbalstu un finansējumu projekta “Pazemes anomāliju strukturālās ietekmes novērtējums uz Rīgas vēsturiskajām koka ēkām” īstenošanai.
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” projektā ir oficiālais īstenošanas partneris. Rīgas lielākais namu pārvaldīšanas uzņēmums atbalsta inovāciju tapšanu un tiecas tās integrēt ikdienas darbā ar daudzdzīvokļu mājām. Tā pērn uzņēmums uzsāka padziļinātu sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, organizējot tehnoloģiju hakatonu. Savukārt klientiem jau pašlaik uzņēmums piedāvā tādus inovatīvus risinājumus kā viedie ultraskaņas ūdens skaitītāji un elektroauto uzlāde.