Ekrānuzņēmums no Facebook.com/Vladislavs Grebins
Sabiedrība
Šodien 19:54
Pie Zemitāna laukuma no ēkas atdalījies fasādes fragments, gandrīz uzkrītot gājējai
Rīgā, pie nama pretim Zemitāna laukumam, svētdien no ēkas fasādes atdalījies un uz ietves nokritis apmetuma gabals, kas gandrīz trāpījis kādai gājējai.
Publicējot fotogrāfijas no notikuma vietas, aculiecinieks aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, pārvietojoties gar šo ēku. Viņš norāda, ka apmetuma gabals atdalījies pēkšņi, nokrītot tieši aiz muguras kādai garāmgājējai.
Vienlaikus viņš aicina attiecīgā nama iedzīvotājus nekavējoties informēt ēkas apsaimniekotāju par notikušo, lai novērstu turpmākus apdraudējumus cilvēku dzīvībai un veselībai.