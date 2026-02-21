Rīgā kādas administratīvās ēkas pagrabā aizdegusies muca ar litija baterijām
Valsts ugunsdzēsības dienesta (VUGD) palīdzība piektdien, 20. februārī, bija nepieciešama kādas administratīvās piecstāvu ēkas pagrabstāvā Rīgā, kur dega muca ar litija baterijām, informēja VUGD.
Plkst. 16.35 VUGD saņēma izsaukumu uz Zemitāna ielu Rīgā, kur piecstāvu administratīvās ēkas pagrabstāvā dega muca ar litija baterijām divu kvadrātmetru (m2) platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 60 cilvēki. Plkst. 18.33 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 17.15 saņemts izsaukums uz Rojas ielu Liepājā, kur daudzstāvu dzīvojamās mājas kāpņutelpas devītajā stāvā dega elektrības skapis 0,1 m2 platībā. No devītā stāva dzīvokļiem evakuēti seši cilvēki. Plkst. 18.36 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt plkst. 17.36 saņemts izsaukums uz Valmieras novada Skaņkalnes pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka un traktors 203 m2 platībā. Plkst. 20.29 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 19.57 ugunsdzēsēji devās uz Gulbenes novada Lizuma pagastu, kur dega saimniecības ēka 100 m2 platībā. Plkst. 22.52 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.
Šonakt plkst. 2.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Platones pagastu, kur vienstāva dzīvojamā mājā nepareizas apkures sistēmas ekspluatēšanas dēļ bija izveidojies piedūmojums.
Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Plkst. 3.28 darbi notikuma vietā noslēdzās.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 69 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 41 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.