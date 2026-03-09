Daugavpilī plūdu riskam gatavo vientuļos seniorus un citus mazāk aizsargātos iedzīvotājus
Daugavpilī apzināti vientuļie un vecākie iedzīvotāji plūdu riskam pakļautajās apkaimēs, informēja pilsētas pašvaldībā.
Pirmdien plkst. 9 ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils bija sasniedzis 1,43 metru atzīmi. Pašvaldības dienesti uzrauga situāciju, katrai iestādei ir noteiktas atbildības jomas un rīcības algoritmi, rūpējoties par iedzīvotāju drošību.
Pašvaldība darbojas pēc izstrādāta pasākumu plāna, kurā iesaistītas vairākas institūcijas, apgalvo pašvaldībā. Plānā iesaistīta Komunālās saimniecības pārvalde, Pašvaldības policija, Sociālais dienests, Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde, SIA "Daugavpils ūdens", SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", SIA "Daugavpils autobusu parks" un AS "Daugavpils satiksme".
Lai mazinātu plūdu riskus un sagatavotos to iespējamajām sekām, pašvaldība īsteno virkni preventīvo pasākumu, tostarp pārbauda ūdens aizsardzības sistēmu aizvaru tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, veic to remontu, kā arī apseko pilsētas aizsargdambju tehnisko stāvokli. Tāpat speciālisti applūšanas riska zonās pārbauda būvju pagraba telpas, lai savlaicīgi novērstu elektrosadales skapju un citu komunikāciju applūšanu.
Pašvaldībā skadiro, ka "Daugavpils ūdens" ir gatavs nodrošināt notekūdeņu savlaicīgu atsūknēšanu Gajoka apkaimē, tāpat atbildīgās iestādes savlaicīgi sagatavo materiālus aizsargdambju bojājumu novēršanai, kā arī analizē hidroloģisko informāciju, izmantojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) operatīvos datus.
Vietvara arī uzsver, ka Ruģeļu apkaimē izbūvētā aizsargbūve jau vairākus gadus sekmīgi aizsargā teritoriju palu laikā un ir būtisks pilsētas pretplūdu infrastruktūras elements.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām - ir apzināti vientuļie, gados vecākie iedzīvotāji un cilvēki ar invaliditāti Grīvas, Judovkas, Nīderkūnu, Gajoka, Čerepovas un Ruģeļu apkaimēs. Gadījumā, ja būs nepieciešama iedzīvotāju evakuācija no applūdušajām teritorijām, tos izmitinās Krīzes centrā Šaurajā ielā 26 un Šaurajā ielā 23, kā arī pilsētas skolās, internātos un sporta zālēs.
Ja situācija pasliktināsies, dienesti rīkosies atbilstoši iepriekš pieņemtajam algoritmam. Ūdens līmenim sasniedzot 6,5 metrus, tiks izveidotas ātrās reaģēšanas dežurējošās avārijas vienības, kas strādās diennakts režīmā. Ūdens līmenim sasniedzot septiņus metrus, tiks sasaukta Civilās aizsardzības komisija konkrētu lēmumu pieņemšanai, kā arī sākta applūstošo ceļu apsekošana. Ūdens līmenim sasniedzot 7,5 metrus, kas ir oranžā brīdinājuma līmenis, iedzīvotāji tiks brīdināti, izmantojot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta šūnu apraides sistēmu.
Paralēli tam tiks veikta iedzīvotāju glābšana un evakuācija, sabiedriskās kārtības uzturēšana, aizsargdambju apsekošana un bojājumu novēršana, kā arī sociālās un medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem.
Iedzīvotājiem, kuru mājas atrodas Daugavas tuvumā vai citās potenciāli applūstošās vietās, pašvaldība iesaka sekot LVĢMC hidroloģiskajām prognozēm un pārbaudīt, vai viņu īpašums atrodas applūšanas riska zonā.
Jau ziņots, ka saskaņā ar LVĢMC datiem daļā Latvijas upju turpina celties ūdens līmenis, tas sācis straujāk paaugstināties arī Daugavā.
Latgalē un Sēlijā, kā arī Daugavas baseinā Baltkrievijā un Krievijā saglabājas 5-28 centimetrus bieza sniega kārta. Sniegs pilnībā nokusis Kurzemē, izņemot reģiona dienvidus, un daudzviet Vidzemē.
Kurzemes upēs ūdens līmenis galvenokārt pazeminās, Bārtā tas saglabājas augsts.
Bērzē pie Līvbērzes ūdens līmenis pēdējās dienās pazeminājies par 20 centimetriem, tas sācis kristies arī Tērvetē pie Bramberģes, citviet Lielupes baseinā ūdens līmenis turpina paaugstināties vai nedaudz svārstās.
Latgales un Vidzemes upēs ūdens līmenis vietām ceļas, citviet - pazeminās vai svārstās. Lielākais ūdens līmeņa kāpums - 1,7 metri kopš februāra - reģistrēts Aiviekstē pie Lubānas, bet 2010. gada palos ūdens līmenis šajā vietā bija vairāk nekā divus metrus augstāks.
Lielāko daļu Daugavas klāj ledus sega, tā saglabājas arī daudzviet citviet. Kurzemes upēs ledus palicis vairs tikai vietām.
Šonedēļ gaidāma rekordaugsta gaisa temperatūra, valsts lielākajā daļā nokusīs atlikušais sniegs, bet nokrišņu būs maz, prognozē sinoptiķi.