Apvienotajos Arābu Emirātos izsludināta ārkārtas trauksme. Tas notiek dienu pirms "airBaltic" plānotā repatriācijas lidojuma no Dubaijas
Apvienoto Arābu Emirātu Iekšlietu ministrija ceturtdien visā valstī izplatījusi ārkārtas brīdinājumu sakarā par iespējamiem raķešu draudiem. Valsts iedzīvotāji aicināti nekavējoties meklēt patvērumu tuvākajā drošajā ēkā.
Iedzīvotāji arī aicināti turēties tālāk no logiem, durvīm un atklātām vietām. Šāds brīdinājums pausts apmēram stundu pēc tam, kad AAE Aizsardzības ministrija paziņoja, ka reaģē uz no Irānas ienākošiem raķešu un dronu draudiem, vēsta BBC. Iepriekš AAE paziņoja, ka šodien pārtvertas sešas Irānas raķetes un 131 drons, viena raķete un seši droni esot nokrituši valsts teritorijā.
Brīdinājums izsludināts laikā, kad Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" paziņojusi par 6. martā iecerēto repatriācijas lidojumu no Dubaijas uz Rīgu. Tiesa, aviokompānija uzsvērusi, ka ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus. Patlaban paredzēts, ka reiss "BT7701" varētu tikt izpildīts piektdien ar izlidošanu no Dubaijas starptautiskās lidostas plkst. 17.50 pēc Dubaijas vietējā laika. Lidojums uz Rīgu plānots ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā, un paredzams, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties sestdien, 7. martā, plkst. 2.10 pēc Rīgas vietējā laika. Reisā plānots nodrošināt 145 sēdvietas.
Ar Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir reģistrējušies Konsulārajā reģistrā, sazināsies Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM), informējot par iespējām piedalīties lidojumā un turpmāko kārtību. Lidsabiedrība aicina nekādā gadījumā nedoties uz lidostu, kamēr nav saņemts individuāls apstiprinājums par iekļaušanu konkrētā lidojuma pasažieru sarakstā un lidojumā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no AAE. Ņemot vērā drošības situāciju Tuvo Austrumu reģionā, ĀM sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem "airBaltic" organizētus repatriācijas reisus no attiecīgā reģiona. Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība vienojās, ka, īstenojot repatriācijas un evakuācijas pasākumus, prioritāte piešķirama ģimenēm ar bērniem, nepilngadīgajiem, personām ar veselības un kustību traucējumiem, grūtniecēm, senioriem, personām ar invaliditāti, bērniem bez pavadoņa un citām sociāli mazaizsargātajām personām. Tāpat valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums aviobiļetes iegādei "airBaltic" organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro.
28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Vairākas ietekmētās valstis pirmajās konflikta dienās pilnībā slēdza savas gaisa telpas, bet 4. martā sāka to daļēju, bet ne pilnīgu atvēršanu. Starp valstīm, kurām Irāna veica atbiles triecienus, ir Izraēla, Katara, AAE, Bahreina un citas reģiona valstis.