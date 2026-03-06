Atraitnis, kurš pēc sievas notriekšanas cīnījās par luksofora uzstādīšanu liktenīgajā krustojumā, zaudē dzīvību tieši šajā vietā
ASV Kolorādo štatā gājis bojā atraitnis, kurš aktīvi cīnījās par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu krustojumā, kur pirms diviem gadiem tika nāvējoši notriekta viņa sieva. Likteņa ironija — vīrietis dzīvību zaudēja tieši tajā pašā krustojumā.
Pirmdien Kolorādo štata Grīnvudvilidžā traģiski gāja bojā 82 gadus vecais Džerijs Goldbergs, kurš pastāvīgi bija vērsies pie vietējām amatpersonām ar aicinājumu uzlabot drošību bīstamajā krustojumā, kur 2024. gada maijā rīta skrējiena laikā tika notriekta viņa 59 gadus vecā sieva Endija Goldberga, ar kuru viņš bija precējies 32 gadus, vēsta “First Coast News”. Viņš bija iesniedzis petīciju par jauna luksofora uzstādīšanu, ko bija vēlējies nosaukt par “Endijas luksoforu” savas sievas piemiņai.
Taču 2. martā viņš pats zaudēja dzīvību šajā krustojumā viņa automašīnas sadursmē ar citu transportlīdzekli. Māsīca Glorija bija gaidījusi viņu uz kopīgām pusdienām restorānā liktenīgajā dienā, taču viņš tā arī neieradās. “Es mēģināju viņam zvanīt, rakstīt īsziņas. Nekādas atbildes, Es devos mājās ar ļoti smagu sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, jo tas nebija viņam raksturīgi,” viņa atzina “First Coast News”. Uzzinot, ka Džerijs ir gājis bojā un tieši turpat, kur agrāk viņa sieva, Gloriju šokēja vēl vairāk. “Tas, ka tas noticis tieši tajā pašā vietā… ir gandrīz kā zinātniskajā fantastikā,” teica Glorija.
Tikai dažus mēnešus pirms nāves Džerijs vēlreiz vērsās pie pilsētas padomes, aicinot šajā krustojumā uzstādīt luksoforu. “Man gribētos domāt, ka Endijas traģiskajai nāvei varētu būt arī kāds pozitīvs rezultāts,” viņš sacīja. “Tas man palīdzētu rast mierinājumu pēc sievas zaudējuma.”
Vietējie iedzīvotāji jau vairākus gadu desmitus cenšas panākt luksofora uzstādīšanu. Vietējās varas iestādes paziņojušas, ka priekšlikums joprojām tiekot izskatīts, bet pagaidām šajā vietā pastiprinās ceļu policijas klātbūtni.
Kolorādo Transporta departamenta amatpersonas 2024. gada septembra pētījumā secināja, ka 85 procenti transportlīdzekļu šajā vietā pārvietojas ar ātruma pārsniegšanu, norāda “The New York Post”.