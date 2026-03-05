"Veselība nav luksuss!": pie Saeimas prasa tautai labvēlīgu veselības aprūpi. FOTO, VIDEO
Daži desmiti cilvēku jaunatnes organizācijas "Protests" protesta akcijā pie Saeimas ceturtdienas vakarā atgādina, ka veselība nav luksuss,. Pie parlamenta ēka pulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Viņus uzmana aptuveni desmit policijas darbinieku.
Jaunatnes organizācijas "Protests" rīkotajā protesta akcijā pie Saeimas atgādina, ka veselība nav luksuss.
Sanākušie tur rokās dažādus plakātus, kas vēsta, ka "veselība nav luksuss", "ārstu tagad, nevis rīt". Sanākušie izkliedz arī dažādus saukļus: "veselā miesā vesels gars", "veselība pirmajā vietā", "stipra medicīna, stipra sabiedrība," "ārstus tagad, nevis rīt", "slima valsts nav droša valsts", "mēs negribam gaidīt rindās".
Biedrības "Protests" valdes priekšsēdētāja Sindija Mierture akciju sāka ar personīgu stāstu un piebilda, ka situācija nav mainījusies. Viņa atgādināja, ka pacienti veido mākslīgas rindas, bet veselības aprūpi laikus var atļauties tikai maksājot.
Akcijas rīkotāji pieprasa palielināt valsts budžetu veselības aprūpei, kā arī sistēmu, kur valsts pacientus prioritizē pēc nepieciešamības, nevis maksātspējas.
"Protestētāju skaits ir pierādījums tam, cik liela apātija ir pret šo problēmu," atzina viena no akcijas dalībniecēm.
Kā aģentūru LETA informēja organizācijā, protesta akcijas mērķis ir pievērst sabiedrības un politikas veidotāju uzmanību sistēmiskajām problēmām veselības aprūpē un panākt konkrētus politiskus lēmumus, kas nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi veselības pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem.
Rīkotāju ieskatā, Latvijā veselības aprūpes sistēma prioritizē maksātspējīgus pacientus un tos, kuriem ir veselības apdrošināšana. Tas, kā norāda "Protests", rada nevienlīdzību - cilvēki bez apdrošināšanas pie ārstiem nonāk vēlāk vai vispār nesaņem palīdzību laikus, kamēr tie, kuri var atļauties maksas pakalpojumus, tiek pie ārstiem ātrāk uz citu pacientu rēķina. Šāda pieeja palielina veselības riskus un sociālo nevienlīdzību sabiedrībā, uzskata organizācijā.
Protesta akcijas rīkotāji uzsver, ka valstij ir nekavējoties jānodrošina pieejama, taisnīga un laicīga veselības aprūpe visiem iedzīvotājiem, paredzot garantētu veselības budžeta pieaugumu jau šogad virs 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), lai līdz 2027. gadam sasniegtu mediķu un pacientu tiesību organizāciju pieprasīto un sabiedrības veselības pamatnostādnēs nosprausto mērķi - 6% no IKP veselības nozarei.
Vienlaikus, organizācijas ieskatā, nepieciešams veidot sistēmu, kurā pacienti ar akūtām un smagām veselības problēmām tiek prioritizēti pēc medicīniskās nepieciešamības, nevis maksātspējas, kā arī ieviest vienotu, caurskatāmu pierakstu sistēmu ar automātisku pierakstu cilvēkiem, kuriem nepieciešamas regulāras veselības pārbaudes.
"Pieejama veselības aprūpe nedrīkst būt privilēģija tikai turīgajiem, tās ir cilvēka pamattiesības. Ilgās rindas, nevienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem un nepietiekams finansējums rada situāciju, kurā cilvēkiem tiek noteikta "diagnoze: gaidiet", pat gadījumos, kad nepieciešama laicīga medicīniskā palīdzība," uzsver Mierture.