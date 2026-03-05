Teātra savienība asi kritizē KNAB ieceri vērtēt izrādi “Rīkojums Nr. 2”
Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) aicina tiesībsargājošās iestādes rūpīgi izvērtēt savus publiskos izteikumus par mākslas procesiem valstī, lai neradītu šaubas par vārda brīvības ievērošanu un Latvijas Republikas Satversme 100. panta piemērošanu.
2026. gada 3. martā Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē KNAB vadītājs informēja, ka KNAB vērtēs Dailes teātris plānoto izrādi “Rīkojums Nr. 2”. Savienība uzskata, ka šāda rīcība uzskatāma par iejaukšanos teātra un tajā strādājošo mākslinieku jaunrades un izteiksmes brīvībā. Izrādes anotācijā un mākslinieku publiskajos izteikumos skaidrots, ka tajā aplūkoti Latvijas politiskie notikumi pirms piecpadsmit gadiem.
LTDS ik gadu rīko “Spēlmaņu nakts” balvu pasniegšanas ceremoniju, un mūsu ieskatā tas ir atbilstošs profesionāls formāts, kurā izvērtējamas teātra izrādes un to mākslinieciskā kvalitāte.
"Demokrātiskā valstī nav pieļaujams izdarīt spiedienu uz māksliniekiem, lai tie noklusētu kādam politiķim netīkamus vēsturiskus notikumus. Tāpat atsevišķu politisko partiju pieprasījumi vērtēt teātra izrādi priekšvēlēšanu aģitācijas kontekstā ir uzskatāmi par nepieņemamiem un pēc būtības rosina māksliniekus uz pašcenzūru. Satversme nepārprotami nosaka cenzūras aizliegumu. Aicinām Latvijas amatpersonas skaidri paust nostāju pret jebkādiem mēģinājumiem ietekmēt teātra iestudējumus un atturēties no nepārdomātiem izteikumiem, kas neatbilst demokrātiskas valsts amatpersonu rīcības standartiem," savā paziņojumā raksta Latvijas Teātra darbinieku savienība.
Savienība norāda, ka publiski izteikumi par izrādes satura izvērtēšanu var ne vien ierobežot mākslinieku radošo brīvību, bet arī radīt jautājumus par publisko finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu.
"Viens no skatuves mākslas uzdevumiem ir ne tikai mākslinieciskā jaunrade, bet arī demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības stiprināšana. Valsts amatpersonu neizpratne par mākslas vietu demokrātiskā un brīvā sabiedrībā var apdraudēt šo procesu, savukārt nepārdomāti izteikumi var radīt priekšnoteikumus jaunām cenzūras izpausmēm," raksta LTDS.
LTDS ir atvērti profesionālai un konstruktīvai sarunai par to, kā kopīgi stiprināt sabiedrības izpratni par māksliniecisko brīvību un demokrātijas vērtībām.