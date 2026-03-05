Par ES sankciju pārkāpšanu vīrietim piemēro 31 200 eiro naudas sodu
Kurzemes rajona tiesa kādu vīrieti ir atzinusi par vainīgu apsūdzībās par Eiropas Savienības (ES) noteikto sankciju pārkāpšanu un piemērojusi viņam naudas sodu 31 200 eiro apmērā, informēja prokuratūra.
Pārstāvot uzņēmumu un zinot, ka pastāv aizliegums tieši vai netieši iegādāties un importēt ES noteiktas Krievijas izcelsmes preces, apsūdzētais iegādājās 50 iepakojumus ar līmētiem kokmateriāliem un importēja tos Latvijā.
Minētās preces iekļautas ES regulā, kas aizliedz to iegādi un importu, ja to izcelsme ir Krievija vai tās eksportētas no Krievijas.
Apzinoties, ka pēc kravu nogādāšanas Latvijā tās būs nepieciešams izņemt no muitas uzraudzības, vīrietis iesniedza importa muitas deklarācijas ar nepareiziem preces kodiem un vienojās ar kādu personu, kura uz izdotās pilnvaras pamata muitā rīkojās uzņēmuma vārdā un nodrošināja deklarāciju iesniegšanu, teikts apsūdzībā.
Par sankciju pārkāpšanas atbalstīšanu pret šo otru personu lieta bija izdalīta atsevišķā lietvedībā. Attiecībā uz šo personu spriedums stājās spēkā 2025. gada februārī, piespriežot naudas sodu 14 800 eiro apmērā.
Ņemot vērā, ka noziedzīgais nodarījums notika juridiskās personas interesēs, kurā apsūdzētais bija uzņēmuma vienīgā amatpersona, dalībnieks un patiesā labuma guvējs, sākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu SIA. Tiesa lēma SIA piemērot naudas piedziņu 39 000 eiro apmērā.
Savukārt kriminālprocesā izņemto mantu tiesa atzina par ar noziedzīgu nodarījumu saistītu mantu, ko konfiscēt valsts labā un no tās realizācijas iegūtos finanšu līdzekļus 13 935 eiro ieskaitīt valsts budžetā.
Valsts apsūdzību tiesā uzturēja Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurors, kurš ar tiesas spriedumu ir apmierināts un to neplāno pārsūdzēt, jo tiesa piemēroja tādu sodu, kādu prokurors bija lūdzis. Savukārt otra puse spriedumu lietā vēl var pārsūdzēt.