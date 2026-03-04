Itālijā ātrās palīdzības šoferi tur aizdomās par piecu pacientu slepkavību
Itālijas ziemeļu pilsētā Forli prokurori sākuši izmeklēšanu pret 27 gadus vecu ātrās palīdzības automašīnas vadītāju, kuru tur aizdomās par piecu gados vecu pacientu slepkavību. Vīrietis strādāja Itālijas Sarkanajā Krustā, taču pēc izmeklēšanas sākšanas no amata ir atstādināts.
Kā laikrakstam "The Guardian" norādījuši bojāgājušo ģimeņu advokāti, visi aizdomīgie nāves gadījumi notikuši laikā, kad pacienti tika pārvadāti ar ātrās palīdzības automašīnu, kuru vadīja šis vīrietis, vai arī neilgi pēc tam.
Izmeklēšanas avoti ziņu aģentūrai ANSA pavēstījuši, ka pastāv aizdomas – šoferis varētu būt ievadījis pacientiem kaitīgas vielas pārvadājumu laikā.
Izmeklētāji pašlaik pārbauda arī citus gadījumus, un nav izslēgts, ka iespējamo upuru skaits varētu pieaugt. Jaunākais izmeklētais gadījums ir 85 gadus vecas sievietes nāve 2025. gada novembrī – viņa nomira no sirdsdarbības apstāšanās.
Visi pacienti pārvadājuma laikā piedzīvojuši sirdsdarbības apstāšanos ātrās palīdzības automašīnā, kas darbojās Forlimpopoli pilsētā netālu no Forli. Viens cilvēks nomira ceļā, bet pārējie – neilgi pēc pārvešanas.
Ilgu laiku neviena no mirušo personu ģimenēm neizteica aizdomas, jo daudzi uzskatīja, ka viņu tuvinieki bijuši smagi slimi. Aizdomas radās tikai tad, kad vienas upures ģimene pieprasīja veikt autopsiju.
Advokāti Maks Stārni un Masimo Mambelli, kuri pārstāv vienas bojāgājušās sievietes ģimeni, uzsvēra, ka šie nebija neatliekamās palīdzības izsaukumi ar sirēnām.
“Šādas ātrās palīdzības automašīnas parasti izmanto plānotiem pārvadājumiem – piemēram, lai nogādātu pacientu no aprūpes iestādes uz slimnīcu uz vizīti. Tāpēc tajās parasti ir tikai divi šoferi, bez medicīnas personāla,” viņi skaidroja.
Konkrētajā gadījumā sieviete tika vesta no aprūpes centra uz fizioterapijas nodarbību, kad pārvadājuma laikā ātrajā palīdzībā nomira.
Prokuratūra šoferi izmeklē aizdomās par sevišķi smagu slepkavību, pieļaujot, ka noziegums varētu būt izdarīts apzināti un izmantojot indīgas vai citas kaitīgas vielas. Vīrietis pagaidām nav aizturēts.
Par izmeklēšanu pirms dažām dienām tika informēta arī vietējā Itālijas Sarkanā Krusta nodaļa, kas nekavējoties šoferi atstādināja no darba.
Organizācija paziņojumā norādīja, ka ar šoku uzzinājusi par iespējamo viena darbinieka iesaisti nopietnā kriminālprocesā un pauda cerību, ka izmeklēšana noskaidros visus apstākļus.
Savukārt aizdomās turētā advokāte Glorija Paridži laikrakstam "La Repubblica" sacīja, ka viņas klients apsūdzības noliedz un ir ļoti satriekts par notiekošo. Viņš esot nekavējoties piekritis sadarboties ar izmeklētājiem.
Advokāte uzsvēra, ka visi pacienti bijuši ļoti smagi slimi. Tikai viens no viņiem miris pārvadājuma laikā, bet pārējie – vairākas dienas vēlāk, vienā gadījumā pat 13 dienas pēc transportēšanas. Ceļā visiem pacientiem bijušas elpošanas problēmas, un katrā gadījumā izsaukts arī mediķu brigādes atbalsts.