Tukuma novadā var iegūt līdz pat 20 000 eiro savu projektu īstenošanai
Tukuma novada iedzīvotāji līdz 12. aprīlim aicināti iesniegt idejas līdzdalības budžeta projektu konkursā, kur šogad pieejami 100 000 eiro un līdz 20 000 eiro vienam projektam. Vietvara mudina izmantot iespējas un darboties novada attīstības labā.
Tukuma novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursā iedzīvotāji var iesniegt savas idejas novada teritorijas attīstībai. Tā ir iespēja ne tikai izteikt viedokli, bet arī reāli ietekmēt vidi, kurā dzīvojam.
Šogad līdzdalības budžeta kopējais apmērs ir 100 000 eiro (2025. gadā tie bija 49 000 eiro). Savukārt vienas projekta idejas īstenošanai pieejamais finansējums palielināts līdz 20 000 eiro. Tas nozīmē – plašākas iespējas, ambiciozākas idejas un redzamāki rezultāti.
Tukuma novada domes 26. februāra sēdē tika apstiprināti grozījumi Tukuma novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumā, izdarot šādas izmaiņas:
1. Turpmāk projektu ideju pieteikumi iesniedzami tikai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija.lv, nodrošinot vienotu un pārskatāmu iesniegšanas procesu.
2. Palielināta maksimālā summa vienas projekta idejas īstenošanai – no 10 000 līdz 20 000 eiro, tādējādi radot iespēju īstenot apjomīgākas un nozīmīgākas ieceres.
3. Precizēta balsošanas kārtība, atceļot iepriekš noteikto prasību par balsošanu vienu reizi.
Projektus ir tiesīga iesniegt jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. To var darīt arī biedrība vai nodibinājums, kura dalībniece nav pašvaldība. Projekta idejas pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 40 dienas no konkursa izsludināšanas dienas.
Projekta idejas pieteikums ietver šādus dokumentus: * projekta idejas pieteikuma veidlapu; * vizualizāciju, kurā attēlots projekta idejas īstenošanas rezultāts; * projekta skici (zemes robežu plāns vai izdrukas no kadastrs.lv, topografija.lv vai geolatvija.lv); * dokumentu, kas apliecina projekta idejas iesniedzēja pilnvarotās personas tiesības rīkoties projekta idejas iesniedzēja vārdā (ja attiecināms).
Pieteikumus jāiesniedz elektroniski līdzdalības budžeta informācijas sistēmā (LBIS) izstrādātajā platformā GeoLatvia.lv sadaļā "Līdzdalības budžets".
Konkursam iesniegtie projektu ideju pieteikumi tiks vērtēti trīs kārtās. Pirmajā kārtā projektu ideju pieteikumus no 13. līdz 26. aprīlim izskatīs vērtēšanas komisija, kuru ar rīkojumu izveido pašvaldības izpilddirektors. Komisija izvērtēs, vai projekta ideja atbilst nolikumam, pašvaldības budžeta prioritātēm un vai to iespējams īstenot noteiktajā termiņā par plānoto finansējumu. Ja projekts neatbilst prasībām, komisijai ir tiesības to noraidīt. Otrajā kārtā atbilstošie pieteikumi tiks nodoti sabiedrības balsošanai. Balsojums tiek veikts elektroniski LBIS valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija.lv vai klātienē Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un pagastu pārvaldēs. Balsošana notiks no 27. aprīļa līdz 17. maijam. Sabiedrības balsojumā var piedalīties Tukuma novadā deklarētas fiziskas personas, kuras balsošanas izsludināšanas dienā sasniegušas 16 gadu vecumu.
Trešajā kārtā komisija 14 dienu laikā apkopos balsojuma rezultātus un novirzīs tos apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram. Projektus komisija vērtē pa četriem balsošanas apgabaliem.
Katrs balsošanas apgabals tiek vērtēts atsevišķi, lai nodrošinātu līdzvērtīgu iespēju visām novada daļām:
* Pirmais apgabals (desmit pagasti, kuros deklarēto iedzīvotāju skaits ir līdz 1000): Cēres, Degoles, Jaunsātu, Lestenes, Matkules, Vānes, Viesatu, Zantes, Zemītes, Zentenes pagasti.
* Otrais apgabals (astoņi pagasti, kuros deklarēto iedzīvotāju skaits ir no 1001 līdz 2000): Džūkstes, Irlavas, Jaunpils, Kandavas, Pūres, Sēmes, Slampes, Tumes.
* Trešais apgabals (trīs pagasti un viena pilsēta, kur deklarēto iedzīvotāju skaits ir no 2001 līdz 4000): Engures, Lapmežciema, Smārdes pagasti, Kandava.
* Ceturtais apgabals (pilsēta ar iedzīvotāju skaitu virs 4001): Tukums.
Vispirms finansējums tiek piešķirts vienai, visvairāk balsis saņēmušajai, projekta idejai katrā balsošanas apgabalā. Pēc tam finansējums tiek piešķirts secīgi nākamajām projektu idejām ar vislielāko balsu skaitu katrā balsošanas apgabalā, ievērojot pašvaldības budžetā paredzētā maksimālā finansējuma apmēru vienam projektam un kopējo līdzdalības budžetā plānoto summu. Ja pēc tam vēl atliek finansējums, tad to piešķir projektu idejām ar vislielāko balsu skaitu no visiem projektiem.
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pagastu pārvaldēs vai sazināties ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālisti (darbam ar NVO) pa tālr. +371 20003793.
Līdzdalības budžets nav tikai finansējuma instruments – tā ir iespēja iedzīvotājiem kopīgi veidot savu novadu. Iesniedz savu attīstības ieceri novada teritorijas labiekārtošanai, un, iespējams, tieši tava ideja tiks realizēta tavā apkaimē, norāda pašvaldība.