Jelgavas novadā notiks civilās aizsardzības mācības
5. martā no pulksten 10 Jelgavas novada Vilces pagastā notiks civilās aizsardzības un katastrofu pārvarēšanas mācības, ko organizē Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta “Safe Response” partneriem.
Mācību laikā tiks simulēta situācija, kurā reģionu skar ļoti spēcīgs vējš un intensīvas lietusgāzes, radot apdraudējumu cilvēkiem, infrastruktūrai un satiksmei. Mācībās var tikt izmantota operatīvā tehnika, skaņas signāli, kā arī veikta mācību evakuācija un satiksmes ierobežošana.
Civilās aizsardzības un katastrofu pārvarēšanas mācību mērķis ir pārbaudīt atbildīgo dienestu gatavību rīkoties ekstremālos laikapstākļos, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, iedzīvotāju aizsardzību un evakuāciju, kā arī pilnveidot krīzes komunikāciju.
Mācībās piedalīsies Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, Jelgavas pašvaldības Operatīvās informācijas centra, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona pārstāvji, Jelgavas novada pašvaldības darbinieki, projekta sadarbības partneri no Bauskas novada, Aizkraukles novada uz Zemgales plānošanas reģiona Latvijā, kā arī Jonišķu rajona un Pakrojas rajona Lietuvā.
Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus neuztraukties par notiekošajām aktivitātēm un ar sapratni izturēties pret iespējamiem īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem. Mācības ietekmēs tikai to norises teritoriju un neapdraudēs iedzīvotāju drošību. Papildu informācija mācību norises laikā tiks sniegta pašvaldības komunikācijas kanālos.