Jelgavas novadā cieš gan skolēni, gan pensionāri: tiek atcelti autobusu reisus
Gan februāra beigās, gan šīs nedēļas sākumā pasažieru pārvadātājs - akciju sabiedrība “Talsu autotransports” Jelgavas novadā atcēlis vairākus reisus Jelgavas virzienā. 27. februārī bija atcelti 11, bet 2. martā trīs reisi.
Turpinoties šoferu trūkumam, pirmdien “Talsu autotransports” pirmdien atcēla trīs reisus Jelgavas virzienā, informē novada pašvaldība. Vietvara ir saņēmusi vairākas iedzīvotāju sūdzības un aicinājumus iesaistīties problēmas risināšanā. Norādot uz reģionālo pārvadājumu nozīmi iedzīvotāju ikdienā, Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar atbildīgajām instancēm, aicina pēc iespējas ātrāk rast risinājumu sabiedriskā transporta pārvadājumu nodrošināšanai.
“Pēdējā laikā problēmas ar sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu ir būtiski saasinājušās, ietekmējot Jelgavas novada iedzīvotāju ikdienas gaitas. Jāuzsver, ka autobusu satiksmes kustība ir ļoti būtisks jautājums, kas ir jāskata valstiskā līmenī, turklāt risinājums jārod nekavējoties – tā ne tikai nodrošina iedzīvotāju nokļūšanu darba vietās, medicīnas iestādēs, bet ietekmē arī bērnu nokļūšanu izglītības iestādēs. Pašvaldība uztur komunikāciju ar Autotransporta direkciju, kuras kompetence ir sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšana reģionālās nozīmes maršrutos. Iespēju robežās esam iesaistījušies jautājuma risināšanā, konsultējušies arī ar Latvijas Pašvaldību savienību, taču svarīga ir visu iestāžu sadarbība, lai nonāktu pie operatīva ilgtermiņa risinājuma,” uzsver Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ingus Zālītis.
Informācija par atceltajiem reisiem pieejama Autotransporta direkcija mājaslapā: https://www.atd.lv/lv/atceltiereisi. Pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai un plānot savus braucienus savlaicīgi.