Limbažu novadā noteikti transporta masas ierobežojumi uz ceļiem
Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensitātes transportlīdzekļu kustības dēļ, uz tiem tiek ieviests autotransporta masas ierobežojumus no 2.marta.
Mainīgo laikapstākļu dēļ pašvaldības autoceļu posmi zaudē nestspēju, intensīvas kravas automašīnu kustības rezultātā veidojas satiksmei bīstamas bedres un ceļu izbraukšana kļūst apgrūtināta. Lai neatgriezeniski nesabojātu Limbažu novada pašvaldībā ir noteikts ierobežojums par maksimālās masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem pavasara šķīdoņa laikā.
Masas ierobežojumu laikā netiek izsniegtas nekādas speciālas atļaujas kravu pārvadājumiem un visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi, tajā skaitā arī transporta masu ierobežojošās zīmes. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, neievērojot masas ierobežojumu zīmes, var braukt tikai operatīvie transportlīdzekļi, Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētie svaigpiena transportlīdzekļi, sabiedriskais transports un transportlīdzekļi, kas veic kritušu lopu izvešanu.
Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sauss saulains laiks), ierobežojumi var tikt atcelti.