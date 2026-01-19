Aizsardzības ministrija informē Alūksnes novada iedzīvotājus par plānotās īpašumu atsavināšanas niansēm
Pagājušajā nedēļā Alūksnes Kultūras centrā ar iedzīvotājiem tikās Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Puriņš, lai kopā ar Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem informētu par Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu un tā nosacījumiem.
15. janvāra vizītes laikā A. Puriņš iedzīvotājiem skaidroja, kā likums ietekmēs pierobežas teritorijas un nekustamo īpašumu īpašniekus un atbildēja uz jautājumiem.
2025. gada 17. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likums”, kura mērķis ir paātrināt Latvijas austrumu robežas militāro stiprināšanu. 2. oktobrī likums atbalstīts Saeimā, savukārt 22. decembrī Ministru kabinets konceptuāli apstiprināja pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmās kārtas īstenošanai nepieciešamās teritorijas, tostarp nekustamo īpašumu sarakstu un grafiskos materiālu.
Pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmajā kārtā Alūksnes novadā paredzēts atsavināt 40 īpašumus, no kuriem seši ir pašvaldības. A. Puriņš uzsvēra, ka tie nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumus aizsardzības vajadzībām ir nepieciešams atsavināt, tiks informēti individuāli, un pirmās vēstules jau ir izsūtītas. Saņemot vēstuli par zemes atsavināšanu, jautājumu un neskaidrību gadījumā īpašnieks aicināts sazināties pa kontaktiem, kas vēstulē norādīti.
Uz jautājumu, vai īpašumus atsavina pilnībā vai daļēji, A. Puriņš skaidroja, ka nav paredzēts atsavināt visu īpašumu pilnībā, bet tikai to daļu, kas nepieciešama pretmobilitātes infrastruktūras izveidei. Protams, var būt izņēmumi – atkarībā no īpašuma lieluma. Netiek atsavinātas mājas. Atdalot zemes gabalu, tiek nodrošināts, lai īpašnieks var piekļūt pārējai daļai.
Atsavināšana notiek, vērtētājam nosakot objekta tirgus cenu. Ja īpašnieks vēlas, var tikt izskatīta iespēja piedāvāt līdzvērtīgu zemi, tomēr ne vienmēr var būt iespēja atrast īpašniekam piemērotu īpašumu viņam vēlamā vietā. Zemesgrāmatas maiņas izdevumus sedz valsts. A. Puriņš uzsvēra, ka visos zemes atpirkšanas gadījumos galvenais mērķis ir, lai īpašniekam tiktu kompensēti visi izdevumi.