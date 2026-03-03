Veterinārārstu biedrība aicina pašvaldības aktīvāk iekasēt suņu turēšanas nodevu
Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) aicina pašvaldības aktīvāk izmantot likumā paredzētās tiesības noteikt un iekasēt ekonomiski pamatotu suņu turēšanas nodevu, informēja biedrība.
Biedrībā norāda, ka no šā gada 1. jūlija pašvaldībām būs jāpārņem papildu funkcija - dzīvnieku labturības prasību kontrole un administratīvo sodu piemērošana par pārkāpumiem, ko līdz šim veica Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Šādā situācijā pašvaldības nepieciešamo finansējumu jaunajām funkcijām iegūs ar nodevas iekasēšanu tieši no mērķa grupas - dzīvnieku īpašniekiem -, nevis no valsts budžeta.
LVB atzīmē, ka pašvaldībām jau pašlaik ir jānodrošina klaiņojošu dzīvnieku izķeršana, uzturēšana patversmēs, īpašnieku meklēšana, kā arī administratīvie procesi un pašvaldības policijas iesaiste situācijās ar bezsaimnieka vai mirušo personu dzīvniekiem. Būtiska daļa šo izmaksu netiek atgūta, īpaši gadījumos, kad dzīvnieka īpašnieks nav identificējams vai maksājumu nav iespējams piedzīt.
Vienlaikus suņu turēšana rada izmaksas sabiedriskās vides uzturēšanai - pastaigu laukumu izveidei un uzturēšanai, atkritumu urnu un maisiņu nodrošināšanai, teritoriju uzkopšanai un sabiedrības izglītošanai. Šie pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu tīru un drošu vidi visai sabiedrībai.
LVB prezidents Ilmārs Dūrītis uzsver, ka suņu turēšanas nodevai jābūt ekonomiski pamatotai, lai tā segtu reālās pašvaldību izmaksas un vienlaikus veicinātu atbildīgu lēmumu par dzīvnieka iegādi un turēšanu.
Biedrībā rezumē, ka suns ir ilgtermiņa atbildība ar konkrētām finansiālām un praktiskām saistībām. Atbilstoša nodeva par dzīvnieka turēšanu kalpo kā preventīvs mehānisms, kas palīdz iedzīvotājiem izsvērt savas iespējas jau pirms dzīvnieka iegādes, tādējādi mazinot pamesto un bez uzraudzības atstāto dzīvnieku skaitu.
Vienlaikus nodeva, pēc LVB minētā, veicina dzīvnieku reģistrāciju un identificējamību, uzlabo vakcinācijas kontroli pret trakumsērgu un ļauj efektīvāk īstenot dzīvnieku labturības uzraudzību. Pieaugot pašvaldību pienākumiem dzīvnieku labturības un sabiedriskās drošības jomā, ekonomiski pamatota suņu turēšanas nodeva ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai, atbildīgai un sabiedrības interesēm atbilstošai sistēmai.
LVB skaidro, ka suņu turēšanas nodevas apmēru nosaka atsevišķi katra Latvijas pašvaldība.
LVB ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kas apvieno veterinārmedicīnas izglītību ieguvušus veterinārārstus un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studentus.