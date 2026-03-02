“Irāna nav drauds tikai Izraēlai - apdraudēta ir globālā drošība” Izraēlas vēstniece Latvijā komentē norises Tuvajos Austrumos
Lai saprastu, kas notiek pašlaik, ir svarīgi sākt ar kontekstu. Izraēla kopā ar ASV pieņēma lēmumu rīkoties, balstoties uz ļoti kvalitatīvu mūsu rīcībā esošo izlūkošanas informāciju, kas liecināja, ka no Irānas strauji veidojas tūlītējs apdraudējums, kurš bija jāneitralizē, Jauns.lv uzsver Izraēlas vēstniece Latvijā Sandra Simoviča.
Irāna paātrināja centienus pārvietot gan savu ballistisko raķešu ražošanas infrastruktūru, gan kodoldegvielas bagātināšanas objektus pazemē. Pēc šo darbu pabeigšanas turpmāka rīcība būtu kļuvusi ievērojami sarežģītāka vai pat neiespējama. Pastāvēja šaurs iespēju logs. Ja būtu vilcināšanās, šīs spējas varētu kļūt neaizsniedzamas, komentārā portālam Jauns.lv norāda vēstniece.
Viņa piebilst, ka pastāv arī Irānas iekšējā dimensija. Kopš 1979. gada Islāma revolūcijas Irānas tauta dzīvo radikāla un represīva režīma apstākļos, kas apspiež citādi domājošos, iesloga oponentus un vērš vardarbību pret saviem pilsoņiem.
“Gadu gaitā daudzi irāņi ir tiekušies pēc pārmaiņām un pauduši vēlmi pēc citādas nākotnes. Mēs uzskatām, ka viņi ir pelnījuši iespēju noteikt savu likteni. Citāda Irāna nāktu par labu ne tikai tās iedzīvotājiem, bet arī reģionālajai un globālajai stabilitātei. Šie faktori kopā mudināja rīkoties,” uzsver Simoviča, “Pašlaik es atrodos Izraēlā, un mēs redzam sekas. Jau trīs dienas pēc kārtas Irāna apzināti izšauj raķetes uz blīvi apdzīvotām civilajām teritorijām – dzīvojamām ēkām, pilsētu centriem un civilajai infrastruktūrai. Šie uzbrukumi ir skaidri vērsti pret civiliedzīvotājiem. Tāpat kā daudzi citi, arī es vairākas reizes dienā dodos uz patvertnēm. Situācija ir nopietna. Turklāt tas neaprobežojas tikai ar Izraēlu. Ir tikušas apšaudītas arī deviņas arābu valstis Persijas līča reģionā. Uzbrukums noticis arī Kiprai, kas apliecina, ka apdraudējums sniedzas tālāk par Tuvajiem Austrumiem. Tas skaidri parāda, ka Irāna nav drauds tikai Izraēlai. Tā apdraud reģionālo stabilitāti, Eiropu un globālo drošību.”
Vēstniece apgalvo, ka Izraēla un Amerikas Savienotās Valstis vēršas pret militāro vadību un infrastruktūru, kas tieši atbildīga par terorismu, raķešu ražošanu un reģionālo destabilizāciju: “Mēs nevēršamies pret civiliedzīvotājiem vai civilo infrastruktūru. Šī atšķirība ir būtiska. Samazinot šī režīma militārās vadības un operacionālās spējas, mērķis ir būtiski ierobežot Irānas spēju īstenot agresiju. Militāri vājāka Irāna nozīmē lielāku drošību Izraēlai, Eiropai, Ukrainai un galu galā arī pašiem Irānas iedzīvotājiem. Vēl viena šodienas attīstība ir "Hezbollah" iesaiste. "Hezbollah", Irānas tuvākais un visintensīvāk atbalstītais pilnvarotais grupējums, ir pievienojies konfrontācijai. Izraēla reaģē arī uz "Hezbollah" uzbrukumiem. Raugoties nākotnē, daudz kas būs atkarīgs no tā, kā rīkosies Irānas vadība. Ja tā turpinās eskalāciju, konfrontācija var paplašināties. Tomēr, ja tās militārās spējas tiks pietiekami vājinātas, tas var radīt apstākļus deeskalācijai un, iespējams, arī iekšējām pārmaiņām Irānā. Galvenais mērķis paliek nemainīgs: izlēmīgi novērst apdraudējumu, nevis atstāt to neatrisinātu un ļaut tam turpināt pieaugt.”
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.