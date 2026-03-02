Apvienotie Arābu Emirāti sola segt dzīvošanas izmaksas visiem tūristiem, kas iestrēguši valstī
Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) paziņojuši, ka segs izmitināšanas izmaksas visiem valstī iestrēgušajiem ceļotājiem. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad reģionā notikušās militārās eskalācijas dēļ tika daļēji slēgta valsts gaisa telpa un atcelti vairāki lidojumi.
Pēc ASV un Izraēlas triecieniem Irānai AAE uz laiku ierobežoja aviācijas satiksmi. Dubajā un Abū Dabī tika ziņots par sprādzienu radītiem postījumiem. Gaisa telpas slēgšanas dēļ visi lidojumi uz valsti un no tās tika atcelti, un daudziem tūristiem nācās uzturēties valstī ilgāk, nekā sākotnēji plānots.
AAE Civilās aviācijas pārvalde (GCAA) paziņoja, ka valsts segs visus izmitināšanas izdevumus visiem tūrisitem, ko ietekmējuši karadarbības radītie ierobežojumi, un kas nav spējuši valsti pamest. Izmaksas tiks segtas līdz situācija tiks atrisināta. Nacionālās aviokompānijas “Emirates” un “Etihad” sadarbībā ar lidostām jau apkalpojušas vairāk nekā 20 000 pasažieru, kuru reisi tika pārcelti vai atcelti. Ceļotājiem tiek nodrošināta pagaidu izmitināšana, ēdināšana un palīdzība lidojumu pārplānošanā.
AAE Civilās aviācijas pārvalde uzsvēra, ka situācija tiek nepārtraukti uzraudzīta un lidostu un aviokompāniju darbība tiek attiecīgi koordinēta, lai pēc iespējas ātrāk un drošāk atjaunotu normālu gaisa satiksmi. Pasažieri aicināti sekot līdzi tikai informācijai no oficiāliem avotiem, un aicināti par izmaiņām lidojuma grafikos sazināties ar savu aviokompāniju.