Konflikts Tuvajos Austrumos varētu sekmēt degvielas cenu kāpumu Latvijā
Konflikts Tuvajos Austrumos, visticamāk, pakāpeniski sekmēs degvielas cenu kāpumu Latvijā, prognozēja degvielas tirgotāji.
Energoresursu tirgotāja AS "Virši-A", kas strādā ar zīmolu "Virši", valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Jānis Vība norādīja, ka Hormuza šaurumā tiek pārvadāti aptuveni 20% no kopējā naftas un sašķidrinātās dabasgāzes patērētā apmēra pasaulē, tāpēc jebkādi kuģošanas ierobežojumi šajā šaurumā atstāj negatīvu tūlītēju efektu uz naftas apmēra piedāvājumu pasaules tirgos un attiecīgi pieaugošu cenas ietekmi uz naftas produktiem.
Viņš sacīja, ka biržas cenas naftas produktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ir pieaugušas par aptuveni 20%. Līdz ar to, turpinoties šādam cenu līmenim, visticamāk, pakāpenisku cenu pieaugumu varēs redzēt arī Latvijas degvielas uzpildes stacijās, jo degvielas tirgotāji Latvijā parasti iepērk degvielas produktus par biržas cenām, un ātrums, kādā notiktu cenu pieaugums gala patērētājam, ir atkarīgs no konkrētā degvielas tirgotāja loģistikas procesiem un uzglabātās degvielas apmēriem naftas bāzēs.
Vienlaikus Vība uzsvēra, ka esošā ģeopolitiskā situācija neietekmē un arī nākotnē neietekmēs uzņēmuma noslēgto degvielas piegādes līgumu izpildi ar degvielas ražotājiem.
Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere norādīja, ka saspīlējums Tuvajos Austrumos un traucētā kuģniecība Hormuza jūras šaurumā ir radījusi tūlītēju reakciju globālajās biržās, izraisot strauju naftas cenu kāpumu. Ņemot vērā, ka šis reģions ir kritiski svarīgs pasaules energoresursu eksportam, jebkura nestabilitāte tieši ietekmē resursu pašizmaksu visā pasaulē.
Savukārt attiecībā uz situāciju Latvijā asociācijas vadītāja norādīja, ka Latvijas degvielas cenas ir tieši atkarīgas no naftas produktu cenām biržā un eiro un ASV dolāra kursa.
Pēc viņas teiktā, pašreizējais 10% lēciens biržā rada neizbēgamu augšupvērstu spiedienu arī uz mazumtirdzniecības cenām Latvijā. Tomēr izmaiņas degvielas uzpildes stacijās notiek pakāpeniski, ņemot vērā tirgotāju rīcībā esošos krājumus un konkurences apstākļus.
Ligere sacīja, ka precīzu degvielas cenu pieauguma apmēru prognozēt ir pāragri, jo tas būs atkarīgs no tā, cik daudz pieaugs cenas biržās un cik ilgi tās saglabāsies attiecīgajos līmeņos, kā arī - vai tiks pilnībā atjaunota droša tankkuģu kustība.
Viņa arī uzsvēra, ka, neraugoties uz ģeopolitiskajiem riskiem, degvielas pieejamība Latvijā patlaban nav apdraudēta.
Savukārt degvielas tirgotāja SIA "Neste Latvija" pārstāvji sacīja, ka degvielas cenas ietekmē daudzi faktori, tostarp pasaules tirgus cenas, valūtas kursi, nodokļi un vietējā konkurence, kas kopā ar globālajiem notikumiem ietekmē cenas degvielas uzpildes stacijās. Tādēļ turpmāko degvielas cenu attīstību uzņēmuma ieskatā ir grūti prognozēt.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas, 28. februāra, Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.