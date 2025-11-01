VIDEO: Sedas purva saimnieks vēl nedodas ziemas guļā
foto: ekrānuzņēmums no video
Sedas purva saimnieks vēl nedodas ziemas guļā.
Sedas purvā novērots lācis, kas vēl nav devies ziemas guļā – šķiet, rudens siltums viņu vēl kavē doties ziemas miegā.

Dabas kamerās fiksēts, kā dzīvnieks dienas vidū nesteidzīgi soļo pa purvu.

Latvijā brūno lāču populācija ar katru gadu pieaug – aizvadītā gada dati liecina, ka valstī mīt jau ap 150 īpatņu. Pieaugot to skaitam, arvien biežāk tiek novēroti gadījumi, kad lāči pietuvojas cilvēku mājām, izraisot satraukumu iedzīvotāju vidū.

Tā sakarā pētnieki ir dalījušies ar ieteikumiem, kā sadzīvot ar lāčiem.

