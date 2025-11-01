VIDEO: Sedas purva saimnieks vēl nedodas ziemas guļā

Sedas purva saimnieks vēl nedodas ziemas guļā.
Sedas purvā novērots lācis, kas vēl nav devies ziemas guļā – šķiet, rudens siltums viņu vēl kavē doties ziemas miegā.
Dabas kamerās fiksēts, kā dzīvnieks dienas vidū nesteidzīgi soļo pa purvu.
Latvijā brūno lāču populācija ar katru gadu pieaug – aizvadītā gada dati liecina, ka valstī mīt jau ap 150 īpatņu. Pieaugot to skaitam, arvien biežāk tiek novēroti gadījumi, kad lāči pietuvojas cilvēku mājām, izraisot satraukumu iedzīvotāju vidū.