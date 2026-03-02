Britu bāzei Kiprā veikts drona trieciens; aizsardzība paaugstināta
Lielbritānijas bruņotie spēki reaģējuši uz drona triecienu tās militārajai bāzei Kiprā, pirmdien paziņoja Aizsardzības ministrija.
Trieciens Akrotiri bāzei tika veikts pusnaktī, paziņoja ministrija. "Mūsu spēku aizsardzība reģionā ir visaugstākajā līmenī, un bāze ir reaģējusi, lai aizstāvētu mūsu cilvēkus," teikts Aizsardzības ministrijas preses pārstāvja paziņojumā.
Kipras prezidents Niks Hristodulidis paziņoja, ka britu bāzē ietriecās Irānas drons.
Dažas minūtes pēc pusnakts "Shahed" bezpilota lidaparāts ietriecās britu bāzes militārajās ēkās Akrotiri, nodarot nelielus materiālos zaudējumus, pavēstīja Hristodulidis.
"Mēs atrodamies īpaši ģeopolitiski nestabilā reģionā ar daudziem izaicinājumiem un problēmām, kas piedzīvo vēl nepieredzētu krīzi. Mūsu dzimtene nekādā veidā nepiedalās un neplāno piedalīties nevienā militārā operācijā," norādīja prezidents.
Lielbritānijas ārlietu ministre Ivete Kūpere paziņoja, ka bezpilota drons trāpījis skrejceļam. "Šis bezpilota drona trāpīja lidostas skrejceļam. Šobrīd mēs nevaram sniegt sīkāku informāciju un detaļas, bet, protams, ap bāzi tiek veikti visi piesardzības pasākumi," Kūpere sacīja telekanālam "Sky News".
Lielbritānija svētdien piekrita atļaut ASV izmantot britu militārās bāzes, lai veiktu aizsardzības triecienus ar mērķi iznīcināt Irānas raķetes un to palaišanas iekārtas.
Karalisko gaisa spēku Akrotiri bāze ir Lielbritānijas aizjūras teritorija netālu no dienvidu piekrastes pilsētas Limasolas.
Londona nesen kā aizsardzības pasākumus šajā vietā izvietoja papildu līdzekļus, tostarp gaisa un bezpilota lidaparātu aizsardzības sistēmas, radarus un lidmašīnas F-35.
Paziņojot, ka britu bāzes ASV spēki var izmantot aizsardzības triecieniem, premjerministrs Kīrs Stārmers uzsvēra, ka Lielbritānija "nebija iesaistīta sākotnējos triecienos pret Irānu, un mēs nepievienosimies ofensīvām darbībām tagad".
"Taču Irāna īsteno izdedzinātas zemes stratēģiju, tāpēc mēs atbalstām mūsu sabiedroto un mūsu reģiona iedzīvotāju kolektīvo pašaizsardzību," viņš norādīja.