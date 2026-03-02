Irāna ziņo par jaunu raķešu triecienu vilni pret Izraēlu
Irāna veiksi raķešu triecienu arī Telavivai.
Irāna ziņo par jaunu raķešu triecienu vilni pret Izraēlu

Irānas Revolucionārā gvarde pirmdien paziņoja, ka tā ir veikusi raķešu triecienus Izraēlas valdības kompleksam Telavivā, kā arī drošības un militārajiem centriem Haifā un Jeruzalemes austrumiem.

"Starp šā desmitā viļņa mērķiem bija mērķtiecīgs trieciens pa cionistu režīma valdības kompleksu Telavivā, uzbrukumi militārajiem un drošības centriem Haifā, kā arī trieciens austrumu Jeruzalemē," teikts gvardes paziņojumā, ko pārraidīja valsts televīzija.

Tajā teikts, ka uzbrukumā tika izmantotas ballistiskās raķetes "Kheibar".

Izraēla un ASV sestdien sāka uzbrukumus Irānai, un Islāma republika ir atbildējusi ar raķešu triecieniem visā reģionā.

