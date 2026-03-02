Latvijā sāk atgriezties gājputni.
Viena Vide Visiem
Šodien 11:02
Latvijā atgriežas gājputni: ziņo par pirmajām dzērvēm un cīruļiem
Paaugstinoties gaisa temperatūrai, Latvijā sāk atgriezties dažādi gājputni, liecina informācija vietnē "Dabasdati.lv", kurā dabas vērotāji atzīmē savus novērojumus.
Pagājušajā nedēļā, 26. februārī, reģistrētas pirmās dzērves Nīcā un Jelgavas novadā.
Februāra beigās un marta sākumā Latvijā redzēti un dzirdēti cīruļi, kas ir vieni no ierastajiem pavasara vēstnešiem Latvijā. Tāpat jau atgriezušās ķīvītes, dažādas zosis, gulbji un pīles.
Starp interesantākajiem pavasara migrantiem minēta arī baltā cielava, kas 19. februārī redzēta Iecavā.
Savukārt zemnieku saimniecība "Ragāres" vēsta, ka sākušas tecēt kļavu sulas.