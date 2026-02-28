Tu noteikti nokaitināsi Japānas iedzīvotājus, ja šādi uzvedīsies vilcienā
Daudzus tūristus vilina Japāna. Tā ir valsts, kurā tehnoloģijas nepārtraukti attīstās. Taču, ja plāno doties uz Japānu, ņem vērā — šādi uzvesties sabiedriskajā transportā nav ieteicams.
Japānā vietējie iedzīvotāji ne vienmēr ir apmierināti ar to, kā tūristi uzvedās vilcienos. "Daily Mail" apkopojis jaunākās aptaujas rezultātus, kas tieši kaitina japāņus.
Tas ir Japānas Privāto dzelzceļu asociācijas veikts pētījums. Asociācijas sastāvā ir 72 privātie dzelzceļa uzņēmumi visā valstī. Aptaujā piedalījās 5202 vietējie iedzīvotāji, ziņo "Sora News 24".
Japānā, līdzīgi kā Latvijā, uz cilvēkiem, kuri transportā skaļi sarunājas, skatās šķībi. 69,1% pasažieru ļoti kaitina, ja cilvēki transportā skaļi runā vai joko, jo vilcieni tiek uzskatīti par iekštelpām, kur nedrīkst traucēt citus.
Vai esi kādreiz braucis transportā un tevi gandrīz iespieda sēdeklī kāds, kurš ar milzīgu un smagu mugursomu centās izspraukties cauri, lai tiktu līdz izejai? Visticamāk, japāņi to ir piedzīvojuši, jo 41,9% vietējo nepatīk, ka tūristi vilcienā stāv ar lieliem koferiem un somām, īpaši, ja tie traucē citiem pasažieriem.
Padomā, kā tu sēdi, braucot vilcienā Japānā. 26,2% vietējo traucē, ja tūristi sēž, izpletuši kājas.
Latvijā tiek aicināts ziņot par pasažieriem, kuri sagādā diskomfortu, jo nesmaržo patīkami. Visbiežāk tādi pasažieri ir iedzēruši vai bezpajumtnieki. Savukārt Japānā 24,8% iedzīvotāju kaitina, ja tūristi ir spēcīgi iesmaržojušies, ja drēbes spēcīgi smaržo pēc veļas mazgājamā līdzekļa vai auduma mīkstinātāja, vai arī kosmētikai ir izteikta smarža.
Japāņiem nepatīk, ja pasažieri stāv pie durvīm un neizkustas (24,1%), tādējādi apgrūtinot iekāpšanu un izkāpšanu. Sestajā vietā ierindojas slikta uzvedība transportā — skriešana vilcienā un spraukšanās rindā (16,4%). Tad seko, ja netiek ievērots, kuram transportā ir jādod vieta (10,7%), piemēram, ja iekāpj cilvēks ar kustību traucējumiem, viņam ir jādod vieta apsēsties.
Noteikti neaizmirsti arī savākt aiz sevis atkritumus, kā arī nešķaudīt un neklepot, neievērojot higiēnas principus.