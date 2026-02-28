Noskaidrots, kuriem Latvijas meistariem ir vislabākās picas. FOTO, VIDEO
Ar mērķi veicināt un attīstīt pizzaiolo jeb picas cepēju meistarību un prasmes, jau otro gadu pēc kārtas Latvijā norisinājās Latvijas Pavāru kluba un pārtikas un delikatešu eksperta "Reaton Food" organizētais Latvijas nacionālais picu meistaru konkurss.
Latvijas picu meistaru čempionāts 2026
Ceturtdien, 26. februārī, Rīgas "H2O 6 kvartālā" aizvadīts otrais Latvijas picu meistaru čempionāts.
Konkursā uzvaras laurus plūca Jose Angel Bermudez Gil no picērijas "Bella Napoli", otro vietu ieguva Elvis Švītiņš no picērijas "Stacija Vaivari", trešo – Artjoms Nazarovs no "Cafe53", savukārt ceturto – Raivis Dembovskis no picērijas "Frego Pizza".
Konkursā kopumā piedalījās 19 picas meistari, un katrs dalībnieks gatavoja divas picas – klasisko "Pizza Margherita" un "Pizza on the Peel", apliecinot savu meistarību un zināšanas par labākajām picu tradīcijām. Picu meistaru ceptās picas vērtēja profesionāla žūrija, piešķirot punktus dažādās kategorijās, vērtējot gan garšu un gatavošanas kvalitāti, gan darba vietas organizāciju un tīrību. Organizatori un konkursanti uzsver, ka šis notikums veido jaunu tradīciju Latvijas gastronomijā un rada platformu veselīgai konkurencei, profesionālai izaugsmei un starptautiskai atpazīstamībai.
“Atklāti sakot, es konkursā piedalījos ar mērķi izbaudīt mirkli – bez stresa un liekas spriedzes –, jo picu cepšana un ēdiena gatavošana ir tas, ko patiesi mīlu. Lai gan nozarē strādāju jau daudzus gadus un tieši picas gatavoju gandrīz desmit gadus, Latvijā strādāju vien apmēram septiņus vai astoņus mēnešus. Tāpēc man jo īpaši ir liels pagodinājums saņemt šo godalgu. Neapole ir picas galvaspilsēta, un, kā jau visi pavāri, arī es ļoti gaidu iespēju turp doties, lai pilnveidotu zināšanas un savu meistarību. Ja vēlaties nobaudīt īstu neapoliešu picu, aicinu ciemos uz picēriju "Bella Napoli" – mēs vienmēr priecājamies uzņemt viesus,” stāsta konkursa uzvarētājs Jose Angel Bermudez Gil no picērijas "Bella Napoli".
Konkursa uzvarētājs un Latvijas nacionālās picas meistaru trofejas ieguvējs Jose Angel Bermudez Gill ar "Reaton Food" atbalstu piedalīsies apmācību kursā "Training Vera Pizza", kas norisināsies Neapolē, Itālijā. Apmācību kursu organizē prestižā asociācija Associazione Verace Pizza Napoletana, sniedzot iespēju ikvienam picas meistaram spodrināt savas prasmes.
Pērn konkursā pirmo vietu ieguva Edgars Igaveņš no picērijas "Vīnkalni", otro vietu – Kārlis Leitis no picērijas "Stacija Vaivari", bet trešo vietu dalīja Mykola Kikot no "Betterbread" un Jevgeņijs Šarigins no "FTD Pizza".