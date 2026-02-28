90. gadu telenoveļu karalis Fernando Kolunga: gadi pagājuši, bet vai viņš ir mainījies?
90. gadu sākumā viņa vārdu zināja gandrīz ikviens telenoveļu skatītājs — Fernando Kolunga bija aktieris, kurš regulāri parādījās populārākajos Latīņamerikas seriālos un kļuva par īstu romantisko varoņu simbolu.
Miljoniem skatītāju viņu iemīlēja lomās, kur viņš atveidoja cēlus, drosmīgus un kaislīgus varoņus, padarot Kolungu par vienu no atpazīstamākajām Meksikas televīzijas zvaigznēm. Latvijas skatītāji viņu iemīlēja no tādiem seriāliem kā “Krāpniece”, “Esmeralda”, “Neaizmirstamā”, “Apskauj mani ciešāk”, “Īstā mīla”, “Rītausma”, “Kaislības” un citiem.
Interesanti, ka Fernando Kolunga sākotnēji nemaz neplānoja kļūt par aktieri — viņš studēja inženierzinātnes un strādāja dažādos darbos, līdz nonāca televīzijas industrijā. Tieši romantisko galveno varoņu lomas padarīja Kolungu par starptautisku zvaigzni — viņu dēvēja par vienu no visu laiku ikoniskākajiem telenoveļu aktieriem.
Pēdējos gados Fernando Kolunga apzināti izvēlējies retāk parādīties publiskajā telpā. Atšķirībā no daudziem kolēģiem viņš gandrīz neizmanto sociālos tīklus un ļoti sargā savu privāto dzīvi, kas tikai vēl vairāk pastiprina intrigu ap viņa personību.
La Kolunga arī pievērsies producēšanai un rūpīgāk izvēlas projektus, kuros piedalās, dodot priekšroku kvalitātei, nevis biežai parādīšanās televīzijā, viņš neapšaubāmi joprojām tiek uzskatīts par vienu no telenoveļu zelta ēras simboliem.
Lūk, ka viņš izskatās šodien: